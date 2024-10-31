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有鑑於強颱康芮來襲，台北捷運公司今（31）日下午緊急宣布，經綜合考量後，天王劉德華晚間在小巨蛋舉辦演唱會停辦。對此，「鄉民女神」、桃園市議員黃瓊慧表示，「真的寵粉就不該讓粉絲冒著生命危險去聽你演唱」，她並拋出4點所延伸的問題及民怨。劉德華睽違11年再度於台北小巨蛋舉行演唱會，卻強碰康芮颱風，主辦單位昨表示，演唱會照常舉行，但北捷公司總經理黃清信則稱，會再與主辦單位討論，北捷下午緊急發聲明指出，基於觀眾人身安全，並依照契約規定通知主辦單位今晚演唱會停辦。「真的寵粉就不該讓粉絲冒著生命危險去聽你演唱會！」黃瓊慧提出四點可能會衍伸的四項問題，第一，早知會取消就應該一開始就取消，怎麼會在開唱前4.5小時取消？再來，有人因為昨天沒取消所以還提前一天來台北住飯店。黃瓊慧續指，演唱會的票是退票還是？取消還是延辦？最後一點，她提到，台北目前風雨很大，高架捷運停駛，主辦方有沒有事先考慮出門參加的歌迷或工作人員有生命安全的危險？這些都是可以先預測到的。