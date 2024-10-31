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「如果你知道，經營電商成本最高的是在哪個部份，你就會理解，統一集團的盤算是什麼？」在零售業長達數十年經驗的謝健南，笑著回應《財訊》雙週刊的提問，深入淺出地解答了統一集團近來為何積極擴張電商版圖的超級盤算。統一集團繼9月19日宣布完成與雅虎台灣電子商務業務的合資，雙方將成立全新合作架構的電商合資公司之後；10月23日又宣布參與網路家庭（PChome）私募案，將認購網家逾6萬張普通股，金額估近20億元、持股30%並取得兩席董事，將成為第一大法人股東。對於參與網家私募，統一企業表示，看好未來電子商務的發展態勢，將持續進行相關投資，本次認購PChome私募普通股即是如此考量，統一集團未來也將持續伺機投資相關產業，以迎接未來數位經濟時代來臨。統一集團旗下因擁有統一超商、家樂福、星巴克、康是美等通路，穩居國內零售霸主地位，但長年以來，該集團在電商市場表現並不亮眼。近來國內電商市場先受到蝦皮，後又有酷澎進入市場的衝擊，包括雅虎、網家，甚至是富邦媒MOMO都面臨到嚴峻挑戰。近來統一集團一連入股了雅虎電商和網家，被外界視為是要在電商市場的大反攻；但也有人認為，買了兩家「落後者」，統一集團就能進入「前段班」嗎？統一集團董事長羅智先究竟在想什麼？曾任全聯實業前副董事長、統一超執行副總、美食達人執行長的謝健南，堪稱是台灣流通業最懂得「把概念精準落地執行」的操盤者。他觀察電商市場的發展，以亞馬遜Amazon為例，2009至2021年營業額是從245億美元，大幅增長至4698億美元，成長高達19.1倍；但是，物流費用也從38億美元，急遽攀升至1517億美元，增長幅度更高達39.7倍。顯而易見的是，亞馬遜營業額的增長率，遠不及物流費用的增長，這還沒有把人力、系統等費用加入計算；「你會發現，亞馬遜是靠會員的收入、廣告、AWS等業外收入來支撐營運，如果光是靠電商本業，根本很難賺錢；」謝健南在接受《財訊》專訪時強調，「關鍵就在，電商自行建置最後一哩路（指的是配送到家）的成本太高，這是所有電商難以跨越的大山！你看，連亞馬遜都已經做到全球最大規模，都不能克服這個問題。」謝健南指出，要完成這「最後一哩路」，必需要有完整包括倉儲、車隊、人員、據點等物流系統等，這些基礎建設的投資非常巨大，而且需要時間建置，「但電商最後的決戰點，就是在最後一哩路。」回頭來看統一集團，統一超商發展超過四十年，由於實體通路佈建十分完整，物流基礎建設等平台完備，「這已經是固定成本了，接下來，只要愈多人利用這個平台，這些基礎建設的單位成本就愈低、整體效率就愈高，這就是統一集團的最大優勢。」解答統一集團為何願意花錢買下電商「落後者」的原因。進一步來看，2024年統一超在全台灣已超過7000間門市，截至9月底家樂福在台灣量販店加上超市店，總計高達317間，再加上康是美在全台總計逾450間店，以及星巴克。在台灣高達560間以上的門市，總計超過8300間店面，「5分鐘內可以抵達到統一集團的門市，台灣可以覆蓋達9成以上」，這就是統一集團扮演電商「最後一哩」的最大優勢。因此，相較於蝦皮、酷澎、淘寶、MOMO等電商的物流模式，都必需花大錢「打造專車」，統一集團卻是「搭便車」，要完成「最後一哩路」所付出的成本，可說是天差地遠。《財訊》雙週刊指出，從這個角度來看，統一集團投資雅虎、網家，一來價格不高、風險不高，還能提高既有物流平台的使用率，未來或許還可以進一步挾著「最後一哩路」的優勢壯大市場規模。羅智先的盤算，可說是先立於不敗之地後，又進可攻、退可守，接下來的發展令人期待。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）延伸閱讀：