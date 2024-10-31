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▲劉德華今晚演唱會停辦，大批粉絲湧入台北市長蔣萬安臉書開罵，不過也有不少粉絲支持他的決定。（圖／蔣萬安臉書）

▲主辦單位宣布11月2日劉德華會補唱給大家，令許多歌迷安心了不少。（圖／超級圓頂FB）

天王劉德華今（31）日晚間原先要在台北小巨蛋舉行演唱會，主辦單位超級圓頂下午3點宣布停辦，讓大批已經到場外的粉絲超級錯愕，紛紛湧入台北市長蔣萬安臉書開罵，不過其中也有不少人出面緩頰、支持蔣萬安的決定，直呼：「受傷算誰的？」主辦單位昨日表示演唱會將如期舉行，沒想到竟在演出前4小時緊急宣布喊卡，令許多已到現場等待的粉絲相當難以接受，認為台北市長蔣萬安應變能力很差，紛紛灌爆他的臉書：「應該昨天就要協調，而且不是當天才來協調」、「你們取消演唱會，就會直接關捷運嗎？有關KTV嗎？」、「憑什麼干涉演唱會」、「市長你真的太過分了，你的一句話竟然取消我們這11年對劉德華的等待！」不過也有不少人支持蔣萬安的決定，心疼他遭受歌迷攻擊，「台北市風雨交加，市民平安最重要」、「人民受傷算誰的帳」、「市長真的有在考慮人民的安全，感謝您！」而稍早4點，主辦單位宣布今晚停辦的場次，將於11月2日中午12點進行補辦，當天劉德華將舉辦中午及晚上共2場的演出，消息曝光後也讓原本失望的歌迷放下心中的大石頭。