迎接旅展與雙11購物節來臨，多家業者紛紛推出優惠，尤其吃到飽餐廳推出「買一送一」最令人欣喜。旗下有超人氣吃到飽品牌「漢來海港」的漢來美食，就在集團「來美食APP」上推出號稱「今年度最狂優惠」，漢來海港下午餐將有買一送一，今（1）日10:00限量開搶。而台北君悅酒店的凱菲屋，也於今日13:00推出「凱菲屋自助餐廳」平日午晚餐雙人券（原價每人1780元+10%），限量買一送一。
📍漢來海港7家分店「下午餐買一送一」 今日10:00開賣
漢來美食的「來美食APP」，不斷都有新優惠推出，旗下人氣吃到飽「漢來海港」將有下午餐（原價為最低每人730元起+10%）買一送一限量優惠，將分別在今日11月1日，與11月11日兩天上午10:00，在「來美食APP」推出限時限量搶購的「品牌饕客券」；另外還有人氣品牌「漢來上海湯包」雙人套餐1,111元、「溜溜酸菜魚專賣店」魚/豬/牛11元加價購。
漢來美食還針對甫下載註冊的新會員，直接送出全品牌1,111元美食金。活動期自11月1日至11月30日，期間首次下載「來美食APP」並完成註冊，即可現領總價值1,111元美食金，內含222元抵用券1張、111元抵用券8張、漢來上海湯包1元甜點加購券，現領就可現折。想下載《來美食APP》，可至App商店搜尋「來美食」、或手機點選（按此）即可安裝。
📍台北君悅酒店凱菲屋「平日午晚餐買一送一」 今日13:00開賣
至於台北君悅酒店，同樣即日起至11月11日推出線上旅展（按此）優惠，主打吃到飽餐券下殺6.1折起。今天11月1日的13:00還有「凱菲屋自助餐廳」平日午晚餐雙人券（原價每人1780元+10%），推出限量買一送一。
若沒搶到今日的買一送一，11月11日前還有優惠6.1折起，像是「凱菲屋/ 彩日本料理」雙自助餐通用平日午餐雙人券，每張2,600元、約7折優惠，持券用餐再送300元自助餐抵用券一張。或者「凱菲屋」的平日午晚餐雙人券、平日下午茶4張套券，以及「彩日本料理」平日自助餐午晚餐四張套券，三種套券都折扣下殺至最低6.1折。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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漢來美食的「來美食APP」，不斷都有新優惠推出，旗下人氣吃到飽「漢來海港」將有下午餐（原價為最低每人730元起+10%）買一送一限量優惠，將分別在今日11月1日，與11月11日兩天上午10:00，在「來美食APP」推出限時限量搶購的「品牌饕客券」；另外還有人氣品牌「漢來上海湯包」雙人套餐1,111元、「溜溜酸菜魚專賣店」魚/豬/牛11元加價購。
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📍台北君悅酒店凱菲屋「平日午晚餐買一送一」 今日13:00開賣
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若沒搶到今日的買一送一，11月11日前還有優惠6.1折起，像是「凱菲屋/ 彩日本料理」雙自助餐通用平日午餐雙人券，每張2,600元、約7折優惠，持券用餐再送300元自助餐抵用券一張。或者「凱菲屋」的平日午晚餐雙人券、平日下午茶4張套券，以及「彩日本料理」平日自助餐午晚餐四張套券，三種套券都折扣下殺至最低6.1折。
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