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康芮颱風肆虐，雖然下午17時，康芮已經從強颱縮減為中颱，但其強勁風勢和雨量，還是在全台各地造成不少災情。下午3時許，一輛三重客運810路線公車，行經板橋戶政事務所，遭倒塌路樹壓到，無法繼續行駛，當時車上共有5名乘客，還好無人員受傷，其中2名乘客自行離開，另3名乘客已安排轉乘，事發當時一度交通受阻，警方與區公所人員迅速到場協助處理，現場交通已恢復正常。新北市警局下午3時許接獲報案，板橋區中正路95號附近一棵路樹遭強風吹倒並壓到公車，影響通行。隨後警方派員到場實施交通疏導，並通知區公所前來處理。經現場檢視，當時駕駛公車的52歲王姓司機並未受傷，車上乘客也無人受傷。區公所人員到場後立即展開清理，協助排除路障。警方提醒市民，颱風或大風大雨過後，行經樹木繁茂區域應留意周遭環境，確保行車安全。據了解，31日新北多處傳出災情，統計截至下午1時，共有224件災情，包括板橋慈惠宮，也發生牌樓倒塌意外，所幸無人受傷、鶯歌大湖路大淹水，三峽台7乙4.1公里處出現落石，汐止也有小型土石流。