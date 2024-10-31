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康芮颱風來襲，全台今日都放颱風假，但天王劉德華今晚演唱會一度照常舉行，直到下午經由北捷跟主辦單位溝通後才決定取消，北市府挨批應變太慢、沒有魄力。知情人士還原蔣萬安決策的20小時，始終如一堅持「民眾安全第一」的原則，且希望透過溝通，提出雙方都能解決的折衷方法，讓此事圓滿落幕。全台各縣市今日都放颱風假，但適逢天王劉德華今晚開唱，主辦單位一開始宣布演唱會照常舉行，不過，今日一早風雨漸強，有不少反對聲浪，痛批北市府出事了誰負責？知情人士還原北市府決策的20小時，從昨日晚間8點宣布北市停班停課後，其實就開始思考劉德華演唱會是否應該如期舉行的問題，北捷也開始跟主辦方溝通，各界都可以理解，主辦方對於天王級的演唱會若是延期，一定會有很多考量。該人士指出，在今早的EOC會議當中，北捷在會中清楚表達態度會跟主辦方要求延期，而會後蔣萬安也強調，民眾安全是最高準則，會要求北捷持續跟主辦方溝通延期，這個立場一直沒有變過。至於小巨蛋場地租用契約中「不可抗力」因素，是否就可以要求主辦單位停止活動？知情人士也解釋稱，由於現有的契約中，對於不可抗力也沒有明確定義，蔣萬安今日也特別提及，未來北捷可以檢討跟主辦方簽訂的活動合約中，將颱風、地震等天災也納入情況考量，就是希望在契約訂定上可以更完善。不少民眾認為北市府應該拿出公權力直接要求主辦方停辦，知情人士指出，市府跟北捷也要拿出理據跟主辦單位溝通，可以理解主辦方的考量很多，除了安全，天王級演唱會涉及的面相很多，市府跟北捷當然知道每個做法都不可能一百分滿足所有的人，但希望可以透過溝通，讓雙方都可以接受，並且有圓滿的結果。最後，北捷下午宣布劉德華演唱會取消，超級圓頂也發布新聞稿稱是接獲北捷要求希望停辦演唱會。