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康芮颱風襲台，原本劉德華今（31）日晚上的台北小巨蛋演唱會照常舉辦，主辦單位在入場前3個小時，才臨時宣布取消，遭民進黨台北市議員顏若芳批，雖取消立意良善，仍造成民眾極大困擾；針對顏若芳的發言，粉專《海邊睡睡念》開嗆，「顏若芳不在8000之家躲颱風，跑出來幫雨水增加口水喔？」粉專《海邊睡睡念》今（31）日發文表示，看在台北市長蔣萬安放颱風假的份上，幫最帥的男人說說話，身為曾經在北市府工作過的幕僚，就會知道演唱會這種民間活動，北市府只有建議權沒有決定權，甚至連想拿幾張公關票都不太可能，更何況要求劉德華認賠千萬停辦演唱會？「這簡直比讓柯文哲走出土城還難欸」。《海邊睡睡念》指出，萬安市府也是努力溝通，到剛剛下午才讓主辦方做出停辦的決定，「讓劉德華放一天颱風假很難嗎若芳」，沒有法源依據可以放颱風假的當下就強制要求主辦單位停辦活動；他向顏喊話，「你們要快，你怎麼不勸勸你的房客定宇在立院修法呢？」《海邊睡睡念》痛批顏若芳，「萬安颱風天還在上班，你只需要在家打鍵盤，真的是站著說話不腰疼欸！」