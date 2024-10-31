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雖然康芮颱風已經漸漸離開，但今日帶來的強風，威力很驚人，新北市三重區一棟大樓23層樓高窗戶，差點被強風吹掉，掛在窗台上搖搖欲墜，附近住戶無法處理，急忙報警求助，三重員警到場協助固定，並在大樓下方畫分出易掉落區域，及周遭圍上警戒線，提醒路過大樓民眾此處危險勿近。中午12時許，三重分局大同派出所員警接獲民眾報案求助，口吻慌張指稱，發現位於三重區大同南路一棟社區大樓23樓靠走道上窗戶，疑似遭強風吹壞，深怕一個不小心窗戶就從天而降，釀成危險，情急之下撥打110請求警方協助。巡邏員警立即趕往到現場了解狀況，與報案民眾討論，如何固定窗戶，又要避免掉落，經員警與維修人員及住戶共同齊心協力利用繩索將窗戶綑綁牢固，並在下方畫分出易掉落區域，在周遭圍上警戒線，以提醒大樓住戶危險勿近。為確保民眾安全，員警亦請大樓管理人員通知住戶查看是否還有其它掉落物，避免其他住戶、路人砸傷。在確認社區大樓住戶安全無虞後，危機解除後，員警返回派出所繼續執行勤務。