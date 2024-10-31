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▲《The Seasons》的YouTube頻道上仍可以找到FTISLAND上節目的片段。（圖／KBS WORLD Indonesian YouTube）

▲崔敏煥被前妻律喜爆料喜歡上酒店、叫小姐，更曝光事發日期，引起軒然大波。（圖／IG minhwan12）

南韓樂團FTISLAND鼓手崔敏煥，近期被前妻爆料喜歡上酒店，還起底他疑似跟酒店業者通話的錄音，內容包括「有小姐嗎」、「幫忙預約汽車旅館」等等，讓他身陷性交易風波，經紀公司也在10月29日緊急暫停他所有的演藝活動，而他過去上過的節目也大受影響，其中由KBS製作的音樂節目《The Seasons》，就在今（31）日對外發聲，坦言有在討論是否刪除崔敏煥的片段。根據韓媒報導，FTISLAND幾個月前曾參加《The Seasons》的節目錄影，官方頻道上目前也都還找得到節目片段，但隨著崔敏煥深陷「性交易疑雲」，《The Seasons》的製作單位在今天表示，公司有在討論是否刪除有他的片段，不過直至截稿前，YouTube頻道上仍可以看得到有崔敏煥的節目影片。回顧崔敏煥遭「毀滅式爆料」，前妻律喜10月24日在YouTube上對外公開兩人離婚真相，表示她不堪丈夫頻繁上酒店、叫小姐才決定離婚。律喜更曝光一段長達13分鐘的關鍵錄音檔，內容是崔敏煥與一名男性友人的通話，他問對方：「想去哪裡玩玩，有地方可以去嗎」、「那裡（只某酒店）是讓人坐下來還是只讓人看」、「附近有可以去的Hotel嗎，不然汽車旅館也可以」，時間是在2022年8月14、2022年8月10日、2022年7月25日、2022年7月9日，種種對話佐證崔敏煥有買春嫌疑。隨著崔敏煥的醜聞爆發，經紀公司也宣布FTISLAND將暫時以兩人形式活動，另外針對涉嫌性交易一事，目前韓國警方已接獲針對崔敏煥涉嫌違反「性交易防制法」的舉報，已經就涉嫌強制猥褻的部分進行初步調查。