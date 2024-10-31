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▲金城武、梁家輝、劉青雲等人合演的《風林火山》後製長達7年還不能上映，最新的推介會上，原本傳將播映首支預告，最後沒有任何影像畫面，只有一堆聳動的標語，搭配靜態的照片。（圖／摘自IG）

亞洲男神金城武與演技派影帝梁家輝、劉青雲，以及香港票房救星古天樂、中國美人高圓圓等合演的電影《風林火山》，後製7年、還沒完成，一度被視為傳說中的影片、沒人敢保證何時能上映。近日該片在橫店影片推介會上出現，原先被傳會公開首支預告，最後卻仍只有靜態的劇照，搭配了「以暴制暴極致爽感 人性博弈犯罪爽片！」宣傳語，更有一句耐人尋味的「有尺度有深度」，只能算是稍稍揭開神秘面紗，外界還是不太清楚到底是何種風貌。金城武上一部上映的電影，已是7年前的《喜歡你》，《風林火山》遲遲未能完成，導演麥浚龍一直表示在後製，觀眾一度認為片子恐怕永無見天日的一天，近幾個月來卻開始出現在各地電影市場展中做宣傳，甚至有明年將上映的消息，現在也只能看看在明年之前，有沒有一些影像畫面會先發布出來，至少在橫店影片推介會上，片子仍只有靜態的宣材。打出的宣傳詞句則極盡誇張，不是「極致爽感」，就是「重磅集結 頂級陣容強勢吸睛」，講得天花亂墜，其實仍無法讓觀眾對片子在拍啥，有個清晰的概念。根據香港媒體報導，《風林火山》的簡介提到一場突然而來的爆炸事件，令香港富商殞命，牽引出販毒者與反毒者之間的角力。販毒集團繼承人不惜一切製造社會混亂，為的竟是一個至善的理由，而一個沒有毒品的世界，原來竟比想象中更可怕、更混亂。宣傳詞中的「有尺度有深度」，充滿想像空間，更增觀眾對片子的好奇。