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▲北捷針對劉德華演唱會太晚宣布取消一事，表示後未來會做檢討。（圖／劉德華 臉書）

康芮颱風來勢洶洶，全台縣市首長更是宣布今（31）日停班停課，不過劉德華的演唱會倒是照常舉行，掀起熱議，但在今天下午，北捷和主辦單位卻釋出消息，宣布演唱會延期，該場次將在11月2日中午補辦，讓小巨蛋的粉絲直呼心情很複雜，而北捷決策「慢半拍」一事也慘被網友罵翻，對此北捷總經理黃清信在防災會議前受訪，表示：「安全還是比事後的道歉好。」劉德華的「今天…is the day」首場台灣場演唱會，原定要在今（31）日晚間7點半登場，昨（30）日主辦單位也宣布如期舉辦，怎料到今天下午3點才發布取消的訊息，讓粉絲都十分錯愕，因為早在下午12點多，小巨蛋就已經聚集了等著驗票進場的人潮，沒想到最終撲空。對此黃清信表示，在今天上午防災會議結束後，他就直接到小巨蛋召集相關主管聯繫主辦單位，因為整體需要協調很多事，包含後續處理及相關方案，都需要時間。更坦言：「過程確實還是針對很多細節做一個更細緻的討論，這個時間如果可以更早的話，我們也希望可以更早一點，這部分未來也會納入檢討。」至於演唱會在颱風天停班課的卻如期舉行的決策，黃清信指出，今天是滾動式檢討，聲明上也很清楚，早上在防災會議上，北捷也有點出偵測到實際的風量，坦言已經達到標準，所以最終基於安全原則，選擇和主辦單位協調，最終才會到3點才宣布停辦，4點由超級圓頂發聲改期：「安全還是比事後的道歉好。」另外針對外界質疑，演唱會昨天就可以強制延期，為何拖到今天才溝通？黃清信則是表示會進行後續檢討：「表示，各方的建議北捷都聽到了，這個可以後續檢討。」