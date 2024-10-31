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微軟與Meta最新公布的財報內容未讓投資人留下好印象，美股31日開盤後微軟與Meta等大型科技公司帶頭領跌，各主要指數在早盤齊聲下挫，截至寫稿時間為止，美股道瓊工業指數下跌264.49點或0.63%；標普500指數下跌68.63點或1.18%；那斯達克指數下跌365.62點或1.96%；費城半導體指數下跌193.23點或3.75%。根據《CNBC》報導，華爾街持續消化大型科技公司令人沮喪的財報，微軟的財測低於預期，導致微軟股價在早盤一度下跌了逾5％。而Meta的情況稍好，但在公司警告明年用於AI的資本支出將大幅增加後，Meta股價在早盤也一度下跌了逾2％。大型科技公司的不振也打擊了市場情緒，並讓AI熱潮再度遭受質疑。本週到目前為止，大型科技公司的獲利情況好壞參半。之後還有蘋果、亞馬遜等著揭曉，屆時財報與營收指引好壞，預料又將牽動股市走勢。另外，美國公布9月個人消費支出（PCE）物價指數，月比上升0.2%，年比上升2.1％；剔除食物與能源的核心PCE升幅則為0.3%，皆與預期相符，且2.1％的年增率也已經與聯準會的目標相當接近。