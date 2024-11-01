深夜地牛翻身！據中央氣象署地震測報中心資料，今（1）日凌晨0時18分花蓮縣近海發生芮氏規模5.5地震，震央位於花蓮縣政府南方49.0公里處，深度32.3公里，屬於淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在花蓮縣光復、南投縣玉山。
根據氣象署測報資料，震度4級地區為花蓮縣、南投縣，震度3級地區為台東縣、嘉義縣、雲林縣、嘉義市、彰化縣，震度2級地區為台中市、宜蘭縣、高雄市、台南市、苗栗縣、桃園市、新竹縣、新北市，震度1級地區為屏東縣、新竹市、台北市、澎湖縣。
各地震度級
花蓮縣地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 4級
臺東縣地區最大震度 3級
嘉義縣地區最大震度 3級
雲林縣地區最大震度 3級
嘉義市地區最大震度 3級
彰化縣地區最大震度 3級
臺中市地區最大震度 2級
宜蘭縣地區最大震度 2級
高雄市地區最大震度 2級
臺南市地區最大震度 2級
苗栗縣地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
屏東縣地區最大震度 1級
新竹市地區最大震度 1級
臺北市地區最大震度 1級
澎湖縣地區最大震度 1級
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根據氣象署測報資料，震度4級地區為花蓮縣、南投縣，震度3級地區為台東縣、嘉義縣、雲林縣、嘉義市、彰化縣，震度2級地區為台中市、宜蘭縣、高雄市、台南市、苗栗縣、桃園市、新竹縣、新北市，震度1級地區為屏東縣、新竹市、台北市、澎湖縣。
各地震度級
花蓮縣地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 4級
臺東縣地區最大震度 3級
嘉義縣地區最大震度 3級
雲林縣地區最大震度 3級
嘉義市地區最大震度 3級
彰化縣地區最大震度 3級
臺中市地區最大震度 2級
宜蘭縣地區最大震度 2級
高雄市地區最大震度 2級
臺南市地區最大震度 2級
苗栗縣地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
屏東縣地區最大震度 1級
新竹市地區最大震度 1級
臺北市地區最大震度 1級
澎湖縣地區最大震度 1級