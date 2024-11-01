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▲《2012》講述瑪雅人預言了世界末日，平凡的一家人為了搭上方舟而奮力逃生的故事。（圖／翻攝自IMDb）

▲《明天過後》劇情講述全球發生極端氣候，地球的所有生態將重新洗牌。（圖／翻攝自IMDb）

▲巨石強森在《加州大地震》中飾演空中最強老爸。（圖／翻攝自IMDb）

▲台灣災難片《疫起》，致敬民國92年的SARS事件。（圖／翻攝自IMDb）

▲《白頭山：半島浩劫》中以火山即將爆發為主題，打造了有笑有淚的災難經典電影。（圖／翻攝自IMDb）

您是否想過末日降臨時自己將身在何處？不管是大洪水、土石流、隕石撞地球、火山爆發、強烈龍捲風、物種變異、大海嘯、劇烈地震，這些危機又會以什麼樣的狀態，在什麼時間點出現？災難片電影解構了我們對面對危險的各種想像，適逢康芮強颱襲捲全台灣，雖然今（1）日凌晨2點已降為輕颱，但仍有半個台灣在警戒區，氣象署今日一早也針對15縣市發布豪雨特報，尤其中南部、東部大雨狂炸。《NOWnews今日新聞》特別整理出了5大經典電影，提供另類選擇，陪伴您遠離風雨，一起舒適待在家中吃颱風餐。電影《2012》講述當世界末日真的到來，誰會是你第一個想拯救的人？根據古老的瑪雅神話，在大約3萬年前，眾神曾經引導瑪雅人發明了中美洲長計曆，而6000年前，瑪雅教神職人員通過長計曆預言了世界末日的到來，種種跡象都顯示地球會在2012年瓦解，但瑪雅文明卻和其他古老文明隨著時代變遷而沒落，導致這個預言被世人遺忘了數百年。在2009年，太陽發生了一場歷史上規模最大的「太陽風暴」，天文學家薩南指出未來全球的板塊都將全部崩毀，此事最終傳到了美國總統湯瑪斯耳裡，湯瑪斯便和各國元首一同開會，最後決定保存值得紀念的藝術品與動物，打造了「方舟」，並決議要將活命的機會以10億歐元出售給尋找超級富豪及生育基因較好的人，以此延續人類文明。2012年12月，居住在洛杉磯的男主角，一名末日科幻小說家傑克森意外得知了這個事實，因此和家人在地震發生時，決定一同逃難到方舟上去。隨著全球暖化越來越嚴重，溫室效應的可怕總是隱身在人類便利的生活當中，不過當冰河時期重返地球，暴風雪、龍捲風、海嘯、地震，所有叫得出名字的天災，也都將成為人類日常的一部分。而當冰雹重襲東京、空前颶風襲捲夏威夷、印度罕見飄雪、洛杉磯更颳起史無前例的龍捲風時，也意味著地球的所有生態將重新洗牌。這次強大颱風康芮襲台，曾在2004年上映的電影《明天過後》也被網友翻出來討論，直呼這次康芮颱風眼的畫面，竟和該電影透過AI合成的場景有著驚人的相似，引起不少民眾熱議，直呼是否世界末日即將到來？而《明天過後》確實就是在描繪氣候的劇烈變化，一名氣候學家傑克霍爾發現溫室效應帶來的全球暖化將會引發地球空前災難，儘管他嘗試警告政府官員採取預防行動，但警告顯然已經太晚。當羅德島大小的冰山撞上南極洲冰棚後，全球氣候也開始引發連鎖效應，傑克研究中的災變症候也逐一顯現，南北極冰帽的融解也將大量淡水注入海洋，預告著這顆美麗的地球將步入一萬年前的冰河世紀。身為台灣人，我們從小就被告誡著地震的恐怖，或許至今921大地震的經歷在你我心中都是不可抹滅的陰影，相比世界末日的遙不可及，或許地震帶給我們的恐懼更是近在咫尺。2015年上映的美國3D災難電影《加州大地震》，由巨石強森主演，片中還使出慢版的〈加州之夢〉當作配樂，呈現哀傷氣氛，劇情講述美國加州在經過一個大地震後，一名救援直昇機的飛行員（巨石強森飾）為了援救與他疏遠的女兒，駕駛直升機飛往女兒所在地，過程中他力求生存、拯救需要幫助的人，更在斷垣殘壁中為許多人帶來希望，雖然全片以家人作為劇情主軸，不過視覺上的衝擊感卻十分鮮明，也被許多資深電影迷評為最經典的災難片之一。民國92年，台灣爆發SARS群聚感染，當時和平醫院決定召回院區所有人員進行封院隔離，當年台北市政府因為沒有妥善規劃相關配套措施，就在4月24日草率封院，也讓醫護人員、病人及家屬在沒有足夠的防護設備，及隔離動線管制的情況下，暴露於高危險交叉感染環境中，最終封院的14天內，57名醫護人員、97位民眾染疫，共計30人死亡。而在2023年上映的《疫起》，就是在致敬這起悲劇，劇情圍繞在一名胸腔科主治醫師夏正（王柏傑飾），在應付完工作後準備回家休息，卻因為醫院裡送來急診患者而被召回；同一時間媒體記者金有中（薛仕凌飾），因為聽聞小道消息指出有不明病毒在各大醫院爆發，因此為了挖掘獨家，他千方百計裝病住院，只為找出感染源。在短短不到2小時的電影《疫起》中，可以看見有如喪屍電影般的那份壓迫感，更能親眼見證醫護人員在非常時期仍堅守岡位的勇敢付出，後勁非常強，務必斟酌觀賞。火山即將爆發，屆時整個朝鮮半島和中國，又或是全球，都將陷入災難之中，而這場毀滅世界的危機，加上分秒必爭的危機倒數計時，讓電影《白頭山：半島浩劫》成為一場奔向浩劫的驚險馬拉松。位於朝鮮民主主義人民共和國和中華人民共和國邊界的「白頭山」無預警噴發，破壞力遍及整個朝鮮半島，為了阻止更大規模的災難，地震學家姜奉萊（馬東石飾）提出一個避免白頭山全面噴發的理論（逆轉地殼法），但風險就是要潛入北韓，並偷竊核子武器，再到火山噴發的地點利用核武在地底炸開引流，避免巨大災難，任務由韓國軍官趙仁昌（河正宇飾）執行，他隻身前往北韓尋求間諜李俊平（李炳憲飾）的協助。李俊平原本一心只想拿核子武器賣給中國武器買家，拿了錢以後就要逃跑，但在這場災難中，卻飽含各種難題，美國的政治協定和中國的武器買家，都為了核子武器展開爭奪，同一時間趙仁昌則一邊面臨妻子崔智英（裴秀智飾）即將臨盆的急迫，在國家交代的重大任務中掙扎，而他這一去，幾乎沒有生還機會，人性的極限拉扯也在該片中展露無遺。