五六日咖啡優惠來了！今（1）日7-11行動隨時取精品美式、精品拿鐵、馥芮白咖啡買7送7，相當於5折開喝，優惠只限今天；全家則是今（1）日限定美式、拿鐵買3送3，可寄杯還可疊加自帶杯折扣，還有本週康康五開跑，包括氣泡水、綠茶奶蓋雪糕通通買一送一，哈根達斯也只要11元多吃一支。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜11月1日限定
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價50元）
📍門市｜11月1日至11月3日
◾好時經典可可買1送1（中熱／大冰），5折（原價65元、特價33元）
◾咖啡珍珠歐蕾10元多1杯，（原價75元、特價43元）
◾百吉布丁大雪糕／脆皮大雪糕買2送2，5折（原價30元、特價15元）
◾雪碧無糖汽水買1送1，5折（原價35元、特價18元）
📍APP｜11月1日至11月3日
◾韓柚風味青茶2杯99元，6.7折（原價75元、特價50元）
🟡全家便利商店
📍APP｜11月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜10月30日至11月3日（會員限定）
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大冰寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰好喝奶茶第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
📍門市｜11月1日至11月3日
◾自有品牌氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾WA!COOKIES古道梅子綠茶奶蓋雪糕，5折（原價49元、特價25元）
◾麥提莎 麥芽脆心黑巧克力，5折（原價49元、特價25元）
◾味味A 排骨雞風味乾麵，5折（原價30元、特價15元）
📍APP｜10月30日至11月26日
◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾自有品牌衛生冰塊買1送1，5折（原價25元、特價18元）
◾自有品牌天然水2.2L買11送11，5折（原價35元、特價18元）
📍APP隨買跨店取｜11月9日至11月11日（兌換期限至2025年11月30日）
◾大杯經典美式111杯3000元，6折（原價45元、特價27元）
◾大杯經典拿鐵111杯4300元，7.1折（原價55元、特價39元）
◾大杯熱卡布奇諾111杯4300元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾大杯單品美式111杯6700元，6.7折（原價100元、特價67元）
◾大杯單品拿鐵111杯8000元，6.5折（原價110元、特價72元）
◾私品茶55元飲品30杯/65元飲品26杯1111元（兌換期限至2025年7月31日），6.6折（原價65元、特價43元）
🟡萊爾富
📍APP｜10月30日至11月1日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜即日起至12月10日（售完為止）
◾買Hi café大杯／特大杯任1杯，加購「水豚君杯塞」20元。
◾買Hi café大杯／特大杯任2杯，免費送「水豚君杯塞」1個。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍APP｜11月1日限定
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價50元）
📍門市｜11月1日至11月3日
◾好時經典可可買1送1（中熱／大冰），5折（原價65元、特價33元）
◾咖啡珍珠歐蕾10元多1杯，（原價75元、特價43元）
◾百吉布丁大雪糕／脆皮大雪糕買2送2，5折（原價30元、特價15元）
◾雪碧無糖汽水買1送1，5折（原價35元、特價18元）
📍APP｜11月1日至11月3日
◾韓柚風味青茶2杯99元，6.7折（原價75元、特價50元）
🟡全家便利商店
📍APP｜11月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜10月30日至11月3日（會員限定）
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大冰寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰好喝奶茶第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
📍門市｜11月1日至11月3日
◾自有品牌氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾WA!COOKIES古道梅子綠茶奶蓋雪糕，5折（原價49元、特價25元）
◾麥提莎 麥芽脆心黑巧克力，5折（原價49元、特價25元）
◾味味A 排骨雞風味乾麵，5折（原價30元、特價15元）
📍APP｜10月30日至11月26日
◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾自有品牌衛生冰塊買1送1，5折（原價25元、特價18元）
◾自有品牌天然水2.2L買11送11，5折（原價35元、特價18元）
📍APP隨買跨店取｜11月9日至11月11日（兌換期限至2025年11月30日）
◾大杯經典美式111杯3000元，6折（原價45元、特價27元）
◾大杯經典拿鐵111杯4300元，7.1折（原價55元、特價39元）
◾大杯熱卡布奇諾111杯4300元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾大杯單品美式111杯6700元，6.7折（原價100元、特價67元）
◾大杯單品拿鐵111杯8000元，6.5折（原價110元、特價72元）
◾私品茶55元飲品30杯/65元飲品26杯1111元（兌換期限至2025年7月31日），6.6折（原價65元、特價43元）
🟡萊爾富
📍APP｜10月30日至11月1日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜即日起至12月10日（售完為止）
◾買Hi café大杯／特大杯任1杯，加購「水豚君杯塞」20元。
◾買Hi café大杯／特大杯任2杯，免費送「水豚君杯塞」1個。