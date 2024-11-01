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▲7-11寄杯精品美式、馥芮白咖啡買7送7。（圖／7-11提供）

▲7-11本週超值五六日，好時巧克力買一送一。（圖／7-11提供）

▲7-11行動隨時取韓柚風味青茶2杯99元。（圖／7-11提供）

▲全家一日限定隨買跨店取取美式、拿鐵買3送3。（圖／翻攝自APP）

▲萬聖節全家特濃美式、熱卡布奇諾第2杯只要10元。（圖／全家提供）

▲全家11/1~11/3康康五優惠，綠茶奶蓋雪糕、黑巧克力買一送一。（圖／全家提供）

▲全家雙十一購物節提早開跑，牛奶雪糕、冰塊買一送一。（圖／全家提供）

▲萊爾富買兩杯咖啡免費送「水豚君杯塞」1個。（圖／業者提供）

五六日咖啡優惠來了！今（1）日7-11行動隨時取精品美式、精品拿鐵、馥芮白咖啡買7送7，相當於5折開喝，優惠只限今天；全家則是今（1）日限定美式、拿鐵買3送3，可寄杯還可疊加自帶杯折扣，還有本週康康五開跑，包括氣泡水、綠茶奶蓋雪糕通通買一送一，哈根達斯也只要11元多吃一支。◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價50元）◾好時經典可可買1送1（中熱／大冰），5折（原價65元、特價33元）◾咖啡珍珠歐蕾10元多1杯，（原價75元、特價43元）◾百吉布丁大雪糕／脆皮大雪糕買2送2，5折（原價30元、特價15元）◾雪碧無糖汽水買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾韓柚風味青茶2杯99元，6.7折（原價75元、特價50元）◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）◾特大冰寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大冰好喝奶茶第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾自有品牌氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾WA!COOKIES古道梅子綠茶奶蓋雪糕，5折（原價49元、特價25元）◾麥提莎 麥芽脆心黑巧克力，5折（原價49元、特價25元）◾味味A 排骨雞風味乾麵，5折（原價30元、特價15元）◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾自有品牌衛生冰塊買1送1，5折（原價25元、特價18元）◾自有品牌天然水2.2L買11送11，5折（原價35元、特價18元）◾大杯經典美式111杯3000元，6折（原價45元、特價27元）◾大杯經典拿鐵111杯4300元，7.1折（原價55元、特價39元）◾大杯熱卡布奇諾111杯4300元，6.5折（原價60元、特價39元）◾大杯單品美式111杯6700元，6.7折（原價100元、特價67元）◾大杯單品拿鐵111杯8000元，6.5折（原價110元、特價72元）◾私品茶55元飲品30杯/65元飲品26杯1111元（兌換期限至2025年7月31日），6.6折（原價65元、特價43元）◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾買Hi café大杯／特大杯任1杯，加購「水豚君杯塞」20元。◾買Hi café大杯／特大杯任2杯，免費送「水豚君杯塞」1個。