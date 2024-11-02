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▲台灣進口青森蘋果貿易量佔比高達70%，其次為香港、中國。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲日本青森蘋果美味的秘訣來自得天獨厚的地理與氣候，日本青森由於緯度高早晚溫差大，正是適合蘋果栽培的自然氣候條件（圖／記者鍾怡婷攝）

▲家樂福11月1日起至18日前，購買青森蘋果雙色2入組，就贈送INLOVE 濾掛咖啡包，每組特賣129元。（圖／家樂福提供）

▲青森蘋果自動化選果，根據大小、糖度、重量、硬度，評選為「特選（特撰）、特、特A、秀、秀Ａ」五等級區分。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲青森蘋果選果後為了拉長蘋果銷售時間，會將可保存的品種，像是王林、富士蘋果，採用特殊冷藏技術（CA）儲存。（圖／記者鍾怡婷攝）

青森蘋果在台灣知名度高，受到不少民眾喜愛，而產地位於日本最北部的青森縣，也是日本前列的農業縣，年產量可達5萬噸以上，不過由於天氣異常，越來越高溫，事實上，去年每顆售價150日圓至190日圓（約台幣32元至40元），估日本售價還有可能持續上漲，不過台灣民眾愛吃青森蘋果，青森蘋果出口高達70%皆是運往台灣，贏過香港、中國，台灣通路以量制價，以家樂福為例，目前首波優惠每顆只要約50元至60元上下，相較2023年單顆79元的售價還更優惠。擁有世界第一美譽的青森蘋果，產地位在日本最北部的青森縣，也是日本前列的農業縣，。根據青森縣對策協會事務局長高澤先生指出，青森蘋果特有的香甜多汁、微酸適中、有脆有綿密個品種口感，甜度均可達14度且酸甜適中多汁的青森蘋果，特別是細膩的栽培照護，無上蠟洗淨就可連皮食用，深受台灣民眾喜愛，美味的秘訣來自得天獨厚的地理與氣候，日本青森由於緯度高早晚溫差大，正是適合蘋果栽培的自然氣候條件，也是蘋果甜度高的主要原因之一。而日本青森蘋果也依收成時期可分成，「極早熟」概約8 月中旬採收、「早熟」概約9 月中旬採收、「中期」概約10 月中旬採收、「晚熟品種」概約10月中旬至月底間採收。不過高澤先生表示，青森蘋果產量受到天氣影響產量下降，而台灣通路則因為大量進口，能夠維持在合理價差內，喜歡蘋果的民眾可得把握優惠時期衝一波！且家樂福透露今年將持續維持通路最大進口量，預計進口達600噸以，從9月開始登台的土岐Toki與未希來福Ｍiki Life蘋果，依據採收期預計在農曆新年前陸續到貨，包括紅顏姬蘋果，名月蘋果，王林蘋果，蜜富山蘋果，喬納金蘋果等青森特選，散賣與禮盒組皆有販售。日本青森當地農民採收第一輪的蘋果送進「選果場」挑選，以青森縣內處理量第一的JA津軽弘前河東選果場為例，每年蘋果的處理量達6萬噸，佔地3萬4,500m2的廣闊場地上，設立「選果場」和「冷藏冰箱」設備，蘋果先經過系統掃描，根據大小、糖度、重量、硬度，評選為「特選（特撰）、特、特A、秀、秀Ａ」五等級區分。選果後為了拉長蘋果銷售時間，會將可保存的品種，像是王林、富士蘋果，採用特殊冷藏技術（CA）儲存，青森縣每年8月至11月都會蘋果收成， 11月、12月流通量達到頂峰，目前部分收成的蘋果已放進冷藏庫，預計2025年3月才會拿出來販售，蘋果銷售期可一路到明年8月。因為當蘋果在收穫後實際上還活著，和我們一樣需要空氣中的氧氣來呼吸。 透過呼吸，會消耗能量，失去味道和新鮮度，日本青森的殊冷藏技術（CA）就是透過調節氧氣（空氣的1/10）、二氧化碳、氮氣、溫度、溼度，使新鮮長期儲存，蘋果的呼吸控制在最低限度，讓青森蘋果儲存新鮮不外露，透過CA儲存冷藏，最後再以全程冷鏈保存輸出台灣！