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▲陳匡怡外型甜美身材性感，是不少粉絲心目中的初戀女神。（圖／陳匡怡IG）

▲陳匡怡曬出自己被求婚的照片，男方是誰她並未透露。（圖／陳匡怡臉書）

「台大5姬」之一的36歲女星陳匡怡外貌清新脫俗，還有「小周慧敏」的封號，近年來鮮少出現在螢光幕，但過去曾演出電視劇《我可能不會愛你》爆紅。昨（31）日晚間陳匡怡在臉書一連曬出多張求婚者、追求者送花的照片，其中有2張拍到鴿子蛋鑽戒，讓外界猜測她是否準備要嫁人？對此，陳匡怡也正面回應，表示自己曬照只是為了回憶而已，「還沒有結婚，謝謝媒體朋友關心。」昨日康芮颱風來襲，陳匡怡一連在臉書貼出10張被送花的照片，並一一標示出是「追求者」還是「求婚者」，讓外界看了一頭霧水，猜測難道是陳匡怡要結婚了？只見其中一張求婚者的照片，拍到男方拿著氣球和戒指，正臉則被陳匡怡用貼圖遮住，讓粉絲看了紛紛留言喊恭喜：「妳一定會過的很幸福每天都很快樂」、「恭喜匡匡」。但陳匡怡否認自己結婚了，深夜再度發文回應：「謝謝媒體朋友關心，放照片是回味男朋友跟追求者照顧疼愛的時光、求婚的時光、送花花的時光。」表示只是颱風天想跟大家分享漂亮的鮮花罷了，並提醒大家今日台北市正常上班上課，「大家颱風天看花花不寂冷，暖呼呼」。陳匡怡畢業於台大國企系，當年和翁滋蔓、吳依潔、劉乃潔、余函彌等人被PTT網友封為「台大5姬」，陳匡怡憑藉清純可人的外型，在正式出道前就拍過不少大咖歌手的MV，包含周杰倫、王力宏、林宥嘉等。後來陳匡怡在電視劇《我可能不會愛你》中，飾演陳柏霖（大仁哥）的愛慕者Maggie，知名度大大提升。今年1月陳匡怡曾被周刊報導當過「張孝全的小三」，當時她還氣憤回應，表示張孝全只不過是她2014年的眾多追求者之一而已，兩人並沒有在一起，張孝全在追求她期間也沒有說自己有女友，「我們從來沒有交往過，所以我不是他的小三」。陳匡怡也說自己沒有情路坎坷，而是順利到不行，當時的她就曾回答過關於婚姻的問題，「還沒進入婚姻，有好消息會再通知大家。也沒有轉性不婚，本來就會結婚。」