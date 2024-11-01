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美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump），當地時間週四起訴美媒《哥倫比亞廣播公司》（CBS），理由是該媒體10月初播出對民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的採訪內容，涉嫌「經過美化、編輯」，好讓觀眾以更正面的態度看待賀錦麗。根據《國會山報》報導，川普團隊提交的法律文件，指控《CBS》的節目「60分鐘」（60 Minutes），為了掩蓋賀錦麗「文字沙拉」（word salad，指雜亂、無意義字句）的弱點，跨越了新聞判斷力和欺騙性操縱新聞的界限，透過惡意、欺騙性和嚴重扭曲新聞，從事非法選舉和選民干預行為，為的是在激烈的2024年大選將近之際，試圖讓天平「往有利於民主黨的方向」傾斜。”最近川普和他的盟友，一直在批評《CBS》只會採訪賀錦麗，而且也沒有把賀錦麗針對加薩戰爭等敏感問題的回覆完整揭露，要求賠償100億美元。對此，《CBS》發言人回應，川普的指控是錯誤的，他所提起的訴訟完全沒有法律依據，公司將積極抗辯。報導提到，先前曾傳出川普原本也同意接受「60分鐘」節目採訪，但在節目單位表示將對他進行事實核查後轉為拒絕。報導也指出，《CBS》是川普威脅要動用聯邦政府「進行打擊」的幾個主流媒體之一，因為這些媒體對他有所批評。