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中國籃球巨星姚明昨日確定辭去中國籃協主席職務，他坦言遺憾中國國家隊成績未達預期，離開是基於對「中國籃球未來的考慮」，在他7年任內，中國男籃兩度無緣奧運。他的接任者郭振明受訪時表示，接下這擔子壓力還是非常大的，但仍有信心。昨日第10屆中國籃球協會會員代表大會執行委員會於北京舉行會議，姚明接受新華社專訪時表示，擔任中國籃協主席的經歷很寶貴，有不少收穫，。而他留下兩年的任期，則是希望為新班底留下一個完整的奧運週期，以利更好的運作。姚明自2017年當選中國籃協主席至今7年，並未能如他球員時期般開創中國籃球新視野，連兩屆世界盃未能出線，2023年在且還創下史上最差的29名，無緣參加2020東京奧運和2024年巴黎奧運。，「一方面，姚明主席在整個籃球界的個人影響力、整合資源的能力都是很獨特的」、「而中國籃球曾經取得過的優異成績也讓大家對我們有期許，在這方面有比較大的壓力和挑戰」。