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▲來自泰國的Lisa，五官深邃，可愛的性格也讓她擄獲一票粉絲。（圖／Lisa IG）

▲「Liza」汪明荃近來也將在紅館開唱。（圖／翻攝自汪明荃微博）

天團BLACKPINK成員Lisa日前宣布展開《LISA Fan Meetup in Asia 2024》個人巡迴見面會，香港站在11月19日舉行，香港臉書社團「香港人有say」竟有父親發文自曝，女兒拜託他幫忙買票，結果因為他不認識Lisa，竟然買成77歲的「Liza」汪明荃的演唱會，讓網友笑翻。有一名香港父親在臉書社團發文，女兒很喜歡BLACKPINK成員Lisa，一得知Lisa要在香港開唱，就請他幫忙買票，但他完全不認識BLACKPINK，但還是很積極地替女兒買到2張票，結果才發現，是買到2張「Liza」汪明荃的演唱會門票。此文一出立刻引來網友討論，笑說還好汪明荃也是組過女團的，不過後來這名父親還是買到了Lisa的門票，沒有影響父女感情，女兒也很開心收下汪明荃的票，可以看到兩個「Lisa」的演唱會。今年77歲的汪明荃人稱「Liza姐」曾為無線電視台的第一當家花旦，同期的還有趙雅芝、繆騫人、黃杏秀、李司棋、黃淑儀、李琳琳、苗金鳳，她又和沈殿霞（肥肥）、王愛明（明明）及張德蘭被稱為「四大花旦」。