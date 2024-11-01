我是廣告 請繼續往下閱讀

天王劉德華原定昨（30）日在台北小巨蛋舉辦專場演唱會，卻因颱風在開演前臨時喊卡，引起外界討論。對此，台北市議員侯漢廷認為，北市府不該要求演唱會停辦，更拋出5項理由質問，「百貨公司、影城、錢櫃好樂迪呢？為何不要求？」對於台北市政府要求劉德華演唱會停辦，侯漢廷直言，他不贊同，並認為重點不是放不放，而是北市府不應違約干涉。他並舉出5項理由，首先，依照合約，應由主辦單位自行決定，而非由北市府做主，北市府要求違約。其次，侯漢廷說，政治公關而言，宣布放不放都遭抱怨，歌迷已到現場甚至提前北上住宿，怨氣怪北市府，吃力不討好；第三，北市府的立場，宣布停班停課，呼籲民眾防颱，已盡義務，民間活動不應歸市府管轄。第四，易生雙重標準，侯漢廷質疑，市府要求演唱會停止，那麼百貨公司、影城、錢櫃好樂迪呢？為何不要求？第五，未來大巨蛋還多了BOT遠雄角色，市府有權要求停辦？市府權力要擴充干涉民間颱風天要不要開業？要生一套辦法規則標準，沒事找事。侯漢廷提到，或許有人會說「遇到意外又有人要怪政府怎辦？」但他認為錯的是要政府負責的言論，而非要政府以保護為名擴權，「遇到意外要負責的是當事人、主辦方，找保險公司，刁民才會找政府」。