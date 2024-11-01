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一名12歲女童偷偷拿了姐姐正在充電的手機玩耍，但一不小心睡著後，竟不幸觸電身亡，引發外界關注。根據《世界日報》報導，女孩的36歲父親表示，週一（28日）下午5點左右，當時自己在橡膠園割膠，12歲的女兒在一旁的屋裡玩手機，一邊玩一邊充電，但他萬萬沒想到女兒會觸電，他見到女兒時她當時正緊緊地拿著手機。父親也說，女兒觸電後，他急忙將女兒帶出橡膠林，帶到路邊的雜貨店求助。雖然救護人員立刻對女兒展開急救並送往醫院，但還是晚了一步，女兒已過世。父親說，女兒多次一邊充電一邊玩手機，自己一直提醒不可以這樣，然而女兒始終不聽，結果演變成如今的悲劇。死者的姐姐則表示，女童生前玩的是她的手機，自己也不知道妹妹什麼時候偷偷拿來玩，在她一不小心睡著後觸電，自己發現妹妹時她已經奄奄一息，嘴巴還有血流出來。姐姐也透露，妹妹當時手緊握著手機，可能已經觸電有20分鐘了，自己設法將充電器拔下後，和父親迅速把妹妹送往醫院，然而最後還是沒能挽救妹妹的生命。死者家屬在30日早上8點，在泰國羅勇府班凱縣的一座佛寺為女孩舉行了葬禮。