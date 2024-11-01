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強颱康芮來襲，天王劉德華在小巨蛋舉辦演唱會，民進黨立委王定宇則直呼劉德華為「媚共」藝人，引起外界討論。對此，行政院長卓榮泰今（1）日受訪時表示，期待在台灣表演的文化藝人，能了解台灣當前的國家需求，與台灣國人一起努力，為民主自由奮鬥。劉德華演唱會原定昨天舉行，在開演前才臨時宣布喊卡，讓粉絲相當崩潰；王定宇在宣布停辦前，向台北市府呼籲，能以「公共安全」的正當事由，直接要求演唱會改期或取消，畢竟一位媚共藝人的演唱會，遠遠不如人民的基本安全重要。卓榮泰上午赴立法院備詢，會前接受媒體訪問，媒體詢問，王定宇點名劉德華「媚共」，未來是否管制中國藝人來台演出？對此，卓榮泰表示，文化藝術應該是沒有政治立場比較好，但中國經常把政治立場灌輸在藝人身上，對這些藝人來看，也是承受一些巨大壓力。卓榮泰強調，台灣終究是言論自由開放的地方，期待有好的文化藝術表演，也期待在台灣表演的文化藝人，能了解台灣當前的國家需求，與台灣國人一起努力，為民主自由奮鬥。