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美國伺服器製造商美超微（Super Micro Computer）公司股價重挫，近兩個交易日暴跌超過40%，市值僅剩不到200億美元，與3月相比已蒸發約三分之二，年初迄今漲幅僅剩約2.4%。負責美超微會計事務的安永會計師事務所 (Ernst & Young) 與美超微之間，在公司治理和董事會獨立性問題存在分歧，美超微近日揭露安永辭職，利空消息讓美超微30日股價應聲重挫逾32%，31日續挫，收盤續跌11.97%，每股為29.11美元，創1月4日以來收盤新低。美超微過去曾在短短2年內上漲超過2000%，一度使晶片大廠輝達（NVIDIA）股價相形見絀。根據外媒CNBC報導，美超微在今年3月納入標普500指數後，不到2周的時間，已達到118.81美元的收盤高點，市值接近700億美元。然而，昔日的「AI妖股」如今跌落神壇，自此之後直至近日，美超微股價累積下跌約75%，市值跌至200億美元以下，蒸發約三分之二，CNBC分析：「顯示圍繞人工智慧（AI）的炒作，可能並不完全合理。」