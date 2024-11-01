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▲影片顯示台北101在康芮颱風侵襲前後的狀況，相機完整紀錄了康芮暴風圈襲來的縮時過程。（圖／記者陳韋帆攝）

第21號颱風康芮（國際命名：KONG-REY）昨（31）日下午13時40分登陸台東，目前在馬祖東北方海面，向東北轉東北東移動，並從強颱轉為輕颱，本島也解除陸警。康芮颱風昨夜在台北市吹出11級陣風，狂風暴雨讓各地傳出不少災情，台北101也拍攝到康芮暴風圈襲來的全程以及660公噸阻尼器左右搖晃的畫面，讓許多外國人看傻喊：「好可怕！」臉書粉專「Foreigners in Taiwan外國人在台灣」昨日發出影片，內容為台北101在康芮颱風侵襲前後的狀況，相機完整紀錄了康芮暴風圈襲來的縮時過程，只見原先台北市風雨還不大，隨後暴風圈突然從右側捲入，接著窗外狂風暴雨，外頭一片灰濛濛，甚至看不見四周高樓。不只俗此，就連台北101內高達660公噸的阻尼器，都被康芮強風吹到擺動，巨球搖晃33秒影片曝光，讓許多外國人驚呆留言，「好可怕，這代表整棟建築也在搖嗎？我記得阻尼器是讓台北101在地震時保持平衡建造的」、「我們上次參觀時有看到這個阻尼器，這是很大的擺動」。風阻尼球全名為「調諧質量阻尼器」（Tuned Mass Damper），位在台北101第92樓至87樓之間，在第89樓觀景台開放民眾參觀，重量達到660公噸，主要功能為減緩強風造成建築物振動而引發的不適感。風阻尼球由41根黃銅製的巨大環形組成，並透過8個液壓緩衝器連接地板，在大樓搖晃時會做出反向共振，讓力道能抵消進而消散。