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颱風康芮昨天席捲全台，造成不少災情，對於各縣市的「停班課」不同調，外界關切未來是否由中央統一宣布，行政院長卓榮泰今（1）日表示，該套制度行之有年，而未來氣象署有更多的科技輔助後，一定能提供地方做更正確的判斷。卓榮泰今赴立法院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備詢，會前並接受媒體訪問。對於颱風假停班課標準，卓榮泰表示，依《天然災害停止上班及上課作業辦法》，這麼多年以來，都是地方政府在根據中央氣象署所提供的即時正確資訊，依照各個地方因地制宜的所需，無論是平地或山區，都有各種不同狀況，這套制度現在也行之多年，地方政府也都有相當的機制。卓榮泰提到，他對氣象署要求的只是能夠更多的時間、更精確的數字，來提供給地方政府來做參考，「我要求他們能夠更精確，且能夠更即時，甚至更多次的來提供這些數字，未來我想氣象署在經過更多的科技輔助後，一定可以有這樣的方式、這樣的能力，提供地方做更正確的判斷」。卓榮泰也說，確實剛剛來到立法院，平常走的路是沒有通的，鎮江街的大樹還是橫跨在路中間，也稍微繞了一段路，希望台北市的市容能夠在有效率的管理底下，能夠儘量、儘速恢復，讓市民可以恢復正常的生活。至於明年總預算卡關，卓榮泰說，他將向國會提出明年度中央政府總預算的整體說明，也會盡力在這說明當中，除了把重點報告清楚之外，大家比較在意的幾個方向，也會清楚的、完整的來說出想法。對於原住民禁伐補償一事，卓榮泰提到，期待是建立一個完全尊重憲法精神，及在《預算法》跟《財政紀律法》所有的規定裡。他說，在兩院互相尊重，行政院尊重立法院的預算審議權，立法院也尊重行政院製定、編列預算的權力，只要在這樣的社會共識跟法律基礎底下，那雙方來尋求如何解決今年大家所面臨的問題，他認為一定會有妥善的方式，也朝樂觀的方向來共同努力。