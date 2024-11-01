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▲陳志強一度以為自己看不到華仔，忍不住在家偷哭，邊皺眉邊唱劉德華的〈天意〉、〈冰雨〉。（圖／陳志強IG）

▲劉德華昨日停辦的演唱會，延期到明日中午補辦，今晚小巨蛋正常開唱。（圖／台灣映藝提供）

香港天王劉德華睽違11年再度來台開唱，昨（31）日首場演唱會卻臨時宣布停辦，讓不少粉絲錯愕。一開始延期消息還沒曝光時，許多人都以為第1場是直接取消，看不到華仔，超級崩潰。就連男星陳志強也在家偷哭，悲情大唱劉德華的經典歌〈天意〉、〈冰雨〉，好歌喉意外引發關注，更被粉絲大讚歌聲「不輸華仔」。昨日全台停班停課，劉德華的演唱會原本前一晚宣布正常舉行，可隨著北市風雨逐漸變大，主辦單位在北捷的要求下，才臨時宣布停辦。當時已經有不少粉絲到了現場，一聽到華仔晚上不唱了，超級崩潰，甚至當場痛哭。男星陳志強本來也是昨天要看演唱會的人，看到新聞同樣很錯愕，在家忍不住偷哭，老婆曾智希見狀笑翻，還鼓勵陳志強：「那你唱給自己聽好啦」。陳志強聞言繼續皺著眉頭，開始唱起劉德華的〈天意〉、〈冰雨〉，模仿華仔唱腔超級到味，搭配苦瓜臉表情卻顯得滑稽，搞笑畫面全被曾智希錄了下來，她更忍不住調侃老公，「大受打擊的強強，現在精神狀況好讓我擔心。」影片曝光後，粉絲看了也笑翻，紛紛留言：「一開始我以為是劉德華唱的，好可愛」、「這是在演哪齣，但強哥唱歌蠻好聽的耶」、「哭得好好笑」、「劉德華也放假一天」、「你不輸華仔喔」。許多人都稱讚陳志強唱歌很好聽，後來演唱會宣布改到2日中午補辦，粉絲也趕緊留言通知陳志強，要他別難過，「延期了～還是可以去」、「延期還是看的到！」