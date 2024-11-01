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美國總統大選將至，美超微科技股財報陸續暴雷，拖累半導體股走勢，台股今（1）日早盤一度重挫近600點，國泰金控總經理李長庚上午出席2024金融科技展受訪時表示，選前市場震盪難免，但選後仍會回歸基本面，股市仍以長期企業獲利為根本，只是後續也要觀察候選人當選後的政見是否與原先預期不同。李長庚表示，從過去歷史來看，所有選舉衝擊都比較短暫，經濟運作、經濟發展及長期企業獲利能力才是影響股市發展最重要關鍵，選舉短期對市場衝擊難免，選後不確定因素減少，市場就會回歸基本面。他進一步指出，選舉影響可從3個層面來看，第一是股市發展還是以長期企業獲利為根本，第二是選舉撞擊都是短期，第三是新的候選人是否有跟原先預期不同的政見，大部分政見應該目前行情多少都已反映出來。李長庚認為，選舉衝擊是短暫，市場短期震盪很正常，選完後不確定因素減少，市場回歸基本面，重點是經濟運作和長期企業獲利能力，才是影響股市關鍵。