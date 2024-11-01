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▲謝忻家的陽台被吹得亂七八糟。（圖／翻攝自謝忻IG）

康芮颱風侵台，雖今（1）日大部分地區已經恢復上班上課，但夜晚帶來的風雨仍吹倒許多路樹及招牌，女星謝忻就是苦主之一，基隆住家不但陽台種的植物倒一半，還停電整晚。謝忻在Threads寫下這次颱風遇到的災情，昨天出門前才洗好頭，結果不到3分鐘的路程就被颱風「洗頭」，她無奈喊，「我到底幹嘛洗頭？」結果沒想到回到基隆住家後，陽台的植物已經被吹倒得差不多，她曝光陽台的慘況，「半倒，還好我養了20幾年的楓還有含笑沒有斷。」接著家裡停電一個晚上，一片漆黑走路還不小心踩到貓，她不斷更新狀況，「如果說山陀兒是討人厭又想法跳來跳去的雙子座，那康芮應該是直線思考的射手座，衝得快也溜得快。」終於在早上快7點的時候恢復電力，她感動寫下，「對於台電的搶修人員，心中有無限的感謝，整個晚上風雨超大，他們一定搶修non-stop，辛苦你們了，希望你們今天有機會可以好好的休息。」