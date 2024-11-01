常常我們在網路上訂購東西，物流人員總是會在要抵達時打電話請求收貨，有時也會協助送上樓，不過，近日就有網友分享，有鄰居每個月都會買10箱以上的礦泉水，並且要求物流人員必須幫忙搬到4樓家門口，不過該網友最近撞到一幕，物流人員似乎已經受不了這樣的要求，直接把箱裝礦泉水將大門堵住，讓許多網友全部笑翻。
一名網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出，隔壁的鄰居幾乎每個月都會買10箱左右的礦泉水，並且要求送貨員要幫他全部搬到4樓，剛好住處是沒有電梯的，光用看的就覺得好累，但最近物流人員好像忍不住了，直接把12箱礦泉水擋在鄰居家門口。
該網友也忍不住笑說「這個月是買12箱，算了一下每次最多搬3箱，一次就要爬4次4樓的樓梯，是不是等於爬了16樓，我願稱這是送貨員的報復」只見貼出的照片，12箱礦泉水就這樣堆在一名住戶的門前面，如果從外面打開，則要自己先將水搬開，而如果從裡面要開門則會被12箱超重的水給擋住。
貼文曝光後，吸引不少網友紛紛回應「太好笑了，買這麼多還不幫忙搬，送貨員又沒有加薪」、「感覺到是真的凍未條的情緒了哈哈哈」、「沒電梯還在4樓，不知道箱水是很重的嗎，這住戶也真的是很夭壽」、「這司機人很好了，現在很多完全沒有送上樓服務，下次還是叫鄰居自己搬吧！」
外送、物流業幾乎都沒送上樓服務了！真實原因曝光
事實上，現在不論是外送平台的外送員，還是快遞、物流公司的配貨，現在很多都沒有送上樓的服務，《NOWnews》記者也曾經透過網購或是外送平台購買大量的礦泉水、辦公室椅子、組裝衣架等等，不論是外送員或是物流公司送貨員，大多都是致電請你到樓下簽收。
其實這樣也非常合理，送貨員或外送員每天處理訂單這麼多，如果每個客戶都要求送上樓，加上遇到該網友提到這種沒有電梯的公寓大樓，浪費的時間也不少。也有送貨員出面表示「現在公司都不會要求送上樓了喔，自己訂重物都要自己下來搬，每天這麼多貨要送，沒時間客製化服務啦！」因此，下回如果是訂購體積大、重量重的物品，到貨時大家也就不要為難送貨員或是外送員送上樓囉！
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該網友也忍不住笑說「這個月是買12箱，算了一下每次最多搬3箱，一次就要爬4次4樓的樓梯，是不是等於爬了16樓，我願稱這是送貨員的報復」只見貼出的照片，12箱礦泉水就這樣堆在一名住戶的門前面，如果從外面打開，則要自己先將水搬開，而如果從裡面要開門則會被12箱超重的水給擋住。
貼文曝光後，吸引不少網友紛紛回應「太好笑了，買這麼多還不幫忙搬，送貨員又沒有加薪」、「感覺到是真的凍未條的情緒了哈哈哈」、「沒電梯還在4樓，不知道箱水是很重的嗎，這住戶也真的是很夭壽」、「這司機人很好了，現在很多完全沒有送上樓服務，下次還是叫鄰居自己搬吧！」
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其實這樣也非常合理，送貨員或外送員每天處理訂單這麼多，如果每個客戶都要求送上樓，加上遇到該網友提到這種沒有電梯的公寓大樓，浪費的時間也不少。也有送貨員出面表示「現在公司都不會要求送上樓了喔，自己訂重物都要自己下來搬，每天這麼多貨要送，沒時間客製化服務啦！」因此，下回如果是訂購體積大、重量重的物品，到貨時大家也就不要為難送貨員或是外送員送上樓囉！