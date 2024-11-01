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▲網友分享鄰居住戶每月都點10箱水以上，並要求送貨員送到4樓，沒想到這個月送貨員直接把箱水卡死在門口。（圖/爆料公社）

▲現在許多外送員以及送貨員是不會將物品送上樓的，公司也沒有強制規定，因此客人不要為難他們！（示意圖／Pexels）

常常我們在網路上訂購東西，物流人員總是會在要抵達時打電話請求收貨，有時也會協助送上樓，不過，近日就有網友分享，有鄰居每個月都會買10箱以上的礦泉水，並且要求物流人員必須幫忙搬到4樓家門口，不過該網友最近撞到一幕，一名網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出，，光用看的就覺得好累，該網友也忍不住笑說只見貼出的照片，12箱礦泉水就這樣堆在一名住戶的門前面，如果從外面打開，則要自己先將水搬開，貼文曝光後，吸引不少網友紛紛回應、「這司機人很好了，現在很多完全沒有送上樓服務，下次還是叫鄰居自己搬吧！」，《NOWnews》記者也曾經透過網購或是外送平台購買大量的礦泉水、辦公室椅子、組裝衣架等等，其實這樣也非常合理，送貨員或外送員每天處理訂單這麼多，也有送貨員出面表示因此，下回如果是訂購體積大、重量重的物品，到貨時大家也就不要為難送貨員或是外送員送上樓囉！