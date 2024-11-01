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▲大台北昨晚出現7年來最猛颱風夜，市區有大範圍11至12級強陣風。（圖／記者葉政勳攝）

▲康芮颱風台灣本島陸警解除，預計今中午前馬祖脫離警戒。（圖／翻攝氣象署官網）

第21號颱風康芮（國際命名：KONG-REY）暴風圈今（1）日逐漸北上遠離，台灣本島也解除陸上警報。康芮昨晚在台北市區吹出11至12級強陣風，上一次類似情形還要追溯到7年前的尼莎颱風，至於為何會產生恐怖強風？氣象粉專「台灣颱風論壇」解釋是因為發生了「角隅流」現象，而這都是地形加持的錯。氣象粉專「台灣颱風論壇」在Threads上發文，表示昨晚無疑是大台北7年來最猛颱風夜，市區有大範圍11至12級強陣風，「北海岸更狠，直接吹上15級，吹到山海誓言，全都隨風飄動」，上次有這番光景，要追溯到2017年尼莎颱風，當時尼莎在台北吹到14級陣風，「然後就非常久沒有吹成這樣過。」為何這次康芮颱風帶來如此強勁的風力？「台灣颱風論壇」指出，這都是地形加持的錯，颱風中心在彰化外海時，北部吹東南東至東南風，當強風撞上東北角山區時，就會被迫繞路轉向，導致所有東南風被迫合流，風速增強，灌入台北盆地、北海岸、宜蘭北側陸地，也就是「角隅流」現象。當颱風北上移動，風向改變後，強風就瞬間減弱，這也是為何台北今日上午沒有停班停課的原因。「同樣的事情不只發生在颱風時，只要東南風一吹，風向對了就有可能發生，所以有時候夏天天氣很好，台北風卻很大，也是類似的原因。」「台灣颱風論壇」解釋，當颱風碰上台灣東側高聳的地形，在高山阻擋下，雖然仍有部分氣流直接爬山，在迎風面形成滯留性的雲雨帶，但其餘氣流被迫轉向，流向台灣東北角，再與原先的東南風交會，合流後風速增強，在前方無明顯地形的阻擋下，桃園、宜蘭以北的陸地以及近海都會遇上這股強風，