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▲劉德華與柯受良、吳宗憲等3人合作的歌曲〈笨小孩〉當年在颱風天拍攝，很有這次康芮颱風的既視感。（圖／Threads）

▲劉德華原訂昨（31）日晚間舉辦的演唱會，因康芮颱風來襲停辦，將延到11月2日的中午12點補辦。（圖／台灣映藝提供）

天王劉德華（華仔）原定昨（31）日在台北小巨蛋舉行演唱會，因受颱風康芮影響，被台北捷運要求「停辦」，好在主辦單位「超級圓頂」在1小時後緊急宣布，演唱會將延期至明日中午12點舉行，11月2日當天將唱2場，寵粉無極限。而有粉絲應景找出當年劉德華在颱風天錄製〈笨小孩〉的MV，令許多人紛紛笑翻直呼：「劉德華跟颱風很有緣！」有粉絲在Threads上曬出劉德華與柯受良、吳宗憲合作的歌曲〈笨小孩〉寫下：「突然想到劉德華在颱風天錄過MV，應該是檔期太緊急，所以索性就這樣拍了。」畫面中3人在大雨中前行，路上隨處可見狂被風吹得東倒西歪的樹，很有這次康芮颱風的既視感。貼文曝光後立刻引發熱議，許多人紛紛留言直呼：「MV也在小巨蛋同一條幹道上的敦化南路拍」、「所以劉德華跟颱風跟小巨蛋很有緣」、「明天要不要考慮復刻MV？」據悉，當年拍攝〈笨小孩〉MV時，剛好碰到強颱瑞伯登陸，不過導演選擇要在颱風天前往路上取景拍攝，3人也爽快答應，無懼風雨完成拍攝，展現敬業精神。而在拍攝過程中，還恰巧遇見了1名身體不適的老太太，3人立刻幫老太太叫救護車，成了MV中的意外小插曲。