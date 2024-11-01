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▲台電工程車遇路樹橫阻，想搶通電力還得先鋸樹。（圖／台電台中區處提供，2024.11.01）

▲台電人員徒步進中部山區搶復電，回程路卻遇土石流受阻。（圖／台電台中區處提供，2024.11.01）

康芮颱風夾帶強風豪雨肆虐全台，全國曾停電戶數累積達85萬多戶，至今仍有近10萬戶未復電，其中台中市和平山區有近4千戶因上山的道路中斷，台電機具、設備無法搶進。10幾位台電維修人員徒步進入山區，盡力修復可復舊的電力設備，卻不斷發生電搶通了，回程卻被土石流擋道的驚險狀況。台電和平梨山地區雨勢持續不斷，道路無法搶通，台電機具、設備今（1）日上午依然無法進入山區搶修，目前3917戶仍停電中。由於台電無法由系統得知部分線路末端或山區偏遠用戶的停電資訊，因此在颱風前即已安排「先遣部隊」10多人進駐梨山，以步行方式到山區可步行的區間巡視線路，並在作業安全範圍內，盡力修復可復舊之電力設備！今（1）日台灣雖已脫離康芮的暴風圈，但山區仍有風雨，和平山區工班不斷回覆，徒步幾公里修完電後，回程常因土石流或落石受阻，只能暫時待在原地或冒險通過，驚險的畫面讓人心疼。台電則拜託請山區無電可用的民眾多多包涵，待道路搶通後，一定會在第一時間進入山區，為民眾復電。