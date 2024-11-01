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▲光州起亞冠軍球場應援現場。（圖／味全龍提供）

為拓展國際化交流，並持續提升賽事軟硬服務品質與體驗。味全龍球團近日由丁仲緯領隊率領團隊，赴韓國大賽觀賽考察，並拜訪韓華鷹球團，交流雙方經營經驗，同時討論明年雙邊的深化合作。韓職今年入場數與女性球迷數量大幅上升，球團這次安排觀戰韓國大賽G2，起亞虎主場賽事，針對球場硬體、特效、聲光、特殊席位、局間活動、餐飲等，做全面性的觀摩與學習，希望能汲取好的經驗，來年提供更好的賽事服務體驗。韓風的應援近幾年持續風靡，因此針對應援、局間活動橋段、氛圍營造、啦啦隊服裝等，也是此次觀摩重點。應援團長勛雞也拜會起亞虎、三星獅兩隊應援團長做交流，另亦前往日本觀戰央聯決勝輪賽事，做日韓應援的整合性觀摩學習。味全龍球團此行也拜會韓職韓華鷹球團，針對球隊經營戰略，以及球團行銷策略等進行雙邊交流分享。並洽談2025年度合作可能性，同時針對韓華鷹明年要啟用的新球場，做規劃想法討論，希望持續深化國際交流。