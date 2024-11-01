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▲劉德華和朱麗蒨結婚多年一直很恩愛，朱麗蒨這次更跟著華仔飛來台灣工作。（圖／華映提供）

▲劉德華（右）女兒劉向蕙（左）已經12歲了，去年曾帶著口罩出席爺爺的告別式。（圖／翻攝自微博）

▲朱麗蒨是馬來西亞人，嫁給劉德華前當過模特兒，還參加過選美比賽。（圖／翻攝自微博）

香港天王劉德華睽違11年來台開唱，原本預計從昨（31）日一路唱到週日，但由於颱風關係，昨晚的演出改期延到明日中午，因此今晚成了劉德華的小巨蛋首場。有媒體拍到劉德華的老婆朱麗蒨這次也愛相隨，飛來台灣準備看華仔演出；只見朱麗蒨穿著一身黑衣、戴著口罩，打扮非常樸素。劉德華的12歲愛女劉向蕙則不見蹤影，可能沒有一同前來。劉德華今晚7點半準時在台北小巨蛋開唱，他30日就帶團隊提前來台做準備，老婆朱麗蒨也被拍到在同行的隊伍中，身穿黑衣、黑褲還戴著口罩，疑似素顏，非常低調。據《ETtoday新聞雲》報導，朱麗蒨在飯店門口跟著工作人員一起忙進忙出，把器材、行李運下車，不過眾多身影中，似乎沒見到天王女兒劉向蕙。劉德華和朱麗蒨在2008年結婚，感情長跑多年一直非常穩定，劉德華為了不讓家人被打擾，對外很少談到婚姻生活，直到去年12月，劉德華高齡97歲的爸爸過世，他才帶著朱麗蒨及女兒劉向蕙公開亮相，也藉此機會透過經紀人向媒體正名，「朱麗『蒨』小姐名字正確寫法有草字頭，就此更正」，可見相當護妻。58歲的朱麗蒨今年還被傳過烏龍懷孕消息，劉德華也透過「華仔天地」官網發文，略帶怒氣的說：「對猜測的新聞我一直『不作回應丶謝謝關心』，所以選擇用文字在這說明，簡潔清楚，還沒有！」否認老婆有懷第二胎，希望大家給他們留一點私人空間。