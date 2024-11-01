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▲原PO還站在大廳裡觀察情況時，整片落地玻璃牆突然被颱風吹爆，玻璃碎片瞬間亂噴。（圖／翻攝自臉書社團「信義區三兩事」）

▲從外面觀察大樓，可見其中一片高達1層樓的落地窗玻璃牆碎裂，邊框還殘留一些玻璃碎片，看起來相當慘烈。（圖／翻攝自臉書社團「信義區三兩事」）

康芮颱風今（1）日逐漸遠離台灣，中央氣象署陸續解除海、陸警報。而昨晚台北市迎來近年最猛颱風夜，市區颳起12級強風，一名信義區網友帶狗狗在自家大廳觀察風雨情形，沒想到眼前的玻璃牆突然整片被強風吹爆，玻璃碎片瞬間飛濺，生死一刻的28秒驚險畫面讓她嚇壞喊：「當下以為要被登出了⋯」一名網友昨日在臉書社團「信義區三兩事」中貼文，表示颱風夜晚間19時50分，原本想帶愛狗去家裡樓下大廳，看適不適合外出讓狗狗上廁所，沒想到還站在大廳裡觀察情況時，整片落地玻璃牆突然被颱風吹爆，玻璃碎片瞬間亂噴，原PO也曬出事發影片心有餘悸直呼：「還剛好被我錄下來這生死一刻…還好人跟狗都小傷…當下以為要被登出了。」玻璃牆被吹爆的驚險畫面，讓許多網友看了也嚇喊，「阿鬥要帶去收驚」、「天啊！生死一瞬間」、「還好你們都沒事！嚇死人了，真的太扯了…就這麼剛好」、「幸好你跟狗狗都離門遠一些，不然後果很難想像」、「信義區的風真的大到誇張」。不只如此，也有人隔天在社團內曬出當事大樓的慘樣，只見颱風過境後，從外面觀察大樓，可見其中一片高達1層樓的落地窗玻璃牆碎裂，邊框還殘留一些玻璃碎片，看起來相當慘烈。許多網友建議該大樓可以更換成強化玻璃，避免下次天災時發生危險。