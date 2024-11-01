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▲劉德華（左）站在費玉清（右）旁邊，想拱對方唱姚蘇蓉的歌。（圖／台視官方YT頻道）

▲劉德華（左）一個不小心臉朝地重摔，讓一旁費玉清（右）嚇傻。（圖／台視官方YT頻道）

天王劉德華睽違11年來台舉辦演唱會，從搶票、因碰強颱停辦、補辦加場等都話題不斷。臉書「台視時光機」近日挖出1段劉德華早年上綜藝節目的片段，畫面中他一個不小心當場臉朝地重摔，不過劉德華馬上爬起來，臨危不亂地搞笑逗樂在場觀眾，如今片段再被翻出，也令粉絲們大讚他相當敬業。劉德華當年上由「小哥」費玉清主持的綜藝節目《龍兄虎弟》，為了拱費玉清唱姚蘇蓉的歌，劉德華笑說願意當小哥的伴舞，接著他踏起了左右步，隨後又示範另1種小碎步舞蹈，沒想到因為地板太滑，劉德華當場臉朝地板、重摔到地面，讓一旁的費玉清嚇傻。費玉清見狀立刻扶起劉德華，並關心他有沒有受傷，劉德華檢查雙手雙腳沒事後，隨即笑著安撫現場觀眾：「沒事，沒事，剛才大家什麼都看不到，今天發生的事，在這個攝影棚門口之外的人都不能知道。」還幽默表示：「製作單位要把它剪掉哦！」如今片段再被翻出，許多人紛紛留言大讚劉德華的敬業態度，「真有風度又幽默」、「連跌倒都這麼帥只有他」、「EQ很高」、「好痛的感覺！」