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中國近年經濟下行，飯店市場陷入供過於求困境，不少業者感嘆今年的關鍵字是「客流下降、漲不動價、內捲」，尤其雙十一購物季到來，也催生新一波價格割喉戰。有外媒引述專家分析，稱中國飯店業「輕鬆獲利」的黃金時代已結束，短期內或將繼續面臨激烈的削價競爭。根據《美國之音》報導，原本中國飯店業在新冠疫情解封後，一度有復甦跡象，新開業的飯店數量反彈回升，但飯店業績在今年五一長假開始明顯疲軟，可飯店仍持續擴展，存量已經過多。1名位於江蘇的飯店業者透露，今年飯店業供過於求，只能透過降價來吸引客源，無法兼顧房價和入住率，更不用說房客自己也很會精打細算，一家三、四口人擠一間雙床房的需求也在上升：「不管什麼品牌和星級，現在中國飯店市場已經全面進入存量時代了。今年房價和去年壓根不能比，湖北宜昌的暑期房價同比2023年下降50%左右。酒店利潤減少、甚至虧欠。 」此外，還有線上旅遊代理瓜分讓利的問題，尤其攜程、美團、同程、飛豬等旅遊出行服務平台，已成為飯店業在「雙11」等購物節銷售客房的主要管道、也是掀起割喉價格戰的主戰場，平台內部人士透露，消費者囤購飯店卷後，現金不是流進飯店集團的帳戶，而是極大補充線上旅遊平台的營收，平台紅利期告終，旅館業面臨利潤擠壓。有中國的飯店業者批評，今年飯店過度讓利，給平台「全網最低價」，大幅拉高在線旅遊代理的客源佔比後，將削弱飯店的競爭力。不過也有經常在中國境內旅遊的民眾直言，網路時代薄利多銷，飯店和平台因流量經濟相互依存，飯店讓利不必然代表虧損，房客消費降級和客制需求，才是產業競爭未來最大的挑戰：「與飯店規格和平台無關，都是源自消費者需求。像我不是住不起一晚一千人民幣，而是選擇青旅更有性價比，這也不是沒錢住不起而帶來的消費降級，我就是想把錢用在其它地方。」產業低迷之下，分析認為，中國飯店業需避免同質化競爭，並透過創新銷售、強化稀缺性體驗來捕捉客群，也應利用品牌效應、創造粉絲圈層來引流需求；至於主管機關也須助攻，推動內需，強化經濟刺激、出入境旅遊政策及文旅宣傳等，畢竟飯店業「開門就能上客的時代」已經一去不復返了。