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▲▼曾寶儀不忍住家附近的樹倒塌，心疼到眼眶都紅了。（圖／曾寶儀臉書）

康芮颱風威力強大，造成台灣各地大大小小的災情，藝人曾寶儀今（1）日在臉書發文透露，昨日就有不祥預感，果然陪伴她40幾年的大樹倒塌，讓她難過到紅了眼眶。同時她也感謝所有工作人員，表示「沒有你們，台灣就無法正常運作。」曾寶儀表示，昨日一直有不祥的預感，因為風實在太大，還一度將地上所有的樹葉、塑膠袋吹飄在空中，且整晚都可以聽見消防車、救護車以及警車聲救援的聲音。果不其然，一早起床很多路樹倒塌，其中有一些還是曾寶儀小學時就在的樹，「我摸著樹幹，眼眶都紅了。」另外，曾寶儀也感謝從昨日便開始搶救、搶修以及維持秩序的所有工作人員，「台灣沒有你們無法正常運作，大家辛苦了，祝願大家都能以平靜的心修整家園，平安」。網友們也紛紛表示，「由衷感謝許多環保清潔人員、警消人員齊心齊力地恢復市容家園」、「看到樹倒很心疼+1，他們都不知道長了多少年才能長到這麼大，祝大家都能以平靜的心修整家園」、「風雨，天災無情，希望不要太多災害」。