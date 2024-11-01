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▲Selina任家萱時常帶著寶貝兒子「小腰果」出門遊玩。（圖／Selina任家萱 臉書）

▲家人深情陪伴慶生，Selina充滿幸福感，這也是S.H.E.久違合照。（圖／Seline任家萱 臉書）





▲田馥甄發文為Selina祝壽，沒想到引發網友討論單身話題。（圖／翻攝田馥甄IG）

女星Selina（任家萱）於昨（31）日迎來43歲生日，早在上週她便帶著寶貝兒子「小腰果」及男友小徐，前往台東池上支持好友田馥甄的演出。田馥甄昨日也在社群平台曬出兩人合照，透露因颱風攪局取消了聚會，並感性寫道：「謝謝妳因為愛，不小心活成了單身，攜家帶眷衝動奔赴，在池上金黃稻田，豐潤了我的心田。」此話一出，引發網友好奇，是否意味著Selina再度單身。對此，Selina透過經紀人澄清：「田馥甄的『單身』是指這次姐妹行程，讓她無拘無束說走就走。」她更提到這趟台東之旅拉車奔波，「沒料到大家族的種種狀況，小腰果也因作息不穩有些哭鬧。」她笑著呼籲大家：「真的不要想太多啦！」儘管慶生會因颱風取消，Selina昨晚依然與家人朋友歡聚。她透露：「小腰果首次體驗唱歌，不僅隨著音樂起舞還搖沙鈴。」並感動表示：「爸媽竟陪我熬夜到凌晨兩點，真的覺得幸福滿滿！」此外，妹妹任容萱也曬出慶生照，畫面中小腰果隨著〈星期五晚上〉節拍可愛地跳起「16蹲」，萌翻眾人。更有任家人合唱〈城裡的月光〉與〈同手同腳〉時，愛哭的Selina再度落淚，現場氣氛溫馨動人。