由農業部國際事務司主辦的電農培訓計畫成果擴散活動將於2024年11月15日至18日在「2024臺灣國際食品暨設備展」展出，展場位於南港展覽館1館4樓N713攤位，這次活動匯聚全臺多元農產品與精選加工品，讓民眾在展場中能一次品味米、漁產、蜂蜜、柚子製品以及冰淇淋等各式農產品的美味。同時，活動將結合線上與線下銷售體驗，透過數位技術呈現農產品的全新面貌。
展覽期間現場安排豐富的舞臺互動遊戲，包含限時大優惠、誰是秤重大師及超級比一比等趣味活動，每項活動只要有參與都可以拿到精美禮物，其中在「誰是秤重大師」的環節，猜中商品重量的民眾更有機會帶回限量福袋。除了實體互動外，民眾還可參與3D虛擬攤位的轉盤遊戲，獲取優惠券可立即在展場使用，活動期間線上線下消費滿500元即可獲得抽獎券，累積消費滿1,000元可獲雙倍抽獎機會，最大獎有機會抽到最新的iPhone 16。
展覽首日農業部長官將蒞臨參訪，瞭解各電農的產品特色與參與計畫的心得，並與參與學員合影留念。本次活動也邀請媒體記者採訪，預計產出超過10篇報導，進一步提升電農培訓計畫的曝光度。活動期間，透過官方粉絲專頁及參展電農的自媒體同步發布活動資訊，鼓勵民眾一起參與支持臺灣農業。
本次活動不僅展示電農計畫輔導的成果，更結合OMO模式推動數位化銷售，透過多媒體螢幕播放8家電農品牌影片，介紹各品牌的理念與產品，讓消費者更全面地瞭解並支持在地農產。展區內設計出兼具趣味與教育意涵的場景，打造一個充滿互動與驚喜的購物體驗空間。
活動期間，現場民眾若於社群媒體上分享購物心得並標記專屬活動標籤，即可獲得精美小禮物。官網也推出限時85折優惠與滿千免運的活動，讓民眾不論在線上或線下購物，都能享有豐富的折扣。本次展覽強調數位與傳統展售的融合，將臺灣農產品透過創新模式開發更多市場，為農業發展創造更多可能性。
誠摯邀請各界民眾於11月15日至18日蒞臨南港展覽館1館N713攤位，體驗豐富的農產品與活動魅力，一同支持臺灣農業的創新發展，還有機會帶回iPhone 16等豐富好禮，更多活動詳請上「農來做伙」官方粉絲專頁查詢。
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展覽首日農業部長官將蒞臨參訪，瞭解各電農的產品特色與參與計畫的心得，並與參與學員合影留念。本次活動也邀請媒體記者採訪，預計產出超過10篇報導，進一步提升電農培訓計畫的曝光度。活動期間，透過官方粉絲專頁及參展電農的自媒體同步發布活動資訊，鼓勵民眾一起參與支持臺灣農業。
本次活動不僅展示電農計畫輔導的成果，更結合OMO模式推動數位化銷售，透過多媒體螢幕播放8家電農品牌影片，介紹各品牌的理念與產品，讓消費者更全面地瞭解並支持在地農產。展區內設計出兼具趣味與教育意涵的場景，打造一個充滿互動與驚喜的購物體驗空間。
活動期間，現場民眾若於社群媒體上分享購物心得並標記專屬活動標籤，即可獲得精美小禮物。官網也推出限時85折優惠與滿千免運的活動，讓民眾不論在線上或線下購物，都能享有豐富的折扣。本次展覽強調數位與傳統展售的融合，將臺灣農產品透過創新模式開發更多市場，為農業發展創造更多可能性。
誠摯邀請各界民眾於11月15日至18日蒞臨南港展覽館1館N713攤位，體驗豐富的農產品與活動魅力，一同支持臺灣農業的創新發展，還有機會帶回iPhone 16等豐富好禮，更多活動詳請上「農來做伙」官方粉絲專頁查詢。