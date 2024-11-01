世界衛生組織在2020年將憂鬱症列為世界三大疾病，其中女性罹患憂鬱症的數量是男性的兩倍。長期關注女性健康的P&G寶僑家品與屈臣氏，今攜手推出「心動生活」公益行動，籲女性可透過運動認識、接納自我進而關愛自我，促進心理健康。10月31日至11月27日間於屈臣氏購買P&G寶僑家品旗下品牌產品滿599元登錄發票除獲得滿額贈品外，即可抽「心動瑜珈派對」活動門票，由此次活動公益大使文姿云親自帶領消費者做瑜珈，開啟「心動生活」。
用運動開啟「心動生活」 有益心理健康
《美國精神病學期刊》研究指出，每週運動至少1小時，可降低罹患憂鬱症機率達12％。運動會讓人體分泌多巴胺、腦內啡等「快樂」激素，亦是抒發情緒、提升自尊與自信的有效管道。
P&G寶僑家品與屈臣氏今推出「心動生活」公益行動，特邀東京奧運空手道銅牌選手「小清新」文姿云擔任「心動生活大使」，呼籲大眾透過享受運動改善心理健康。文姿云分享道，過去在國家隊時因訓練與比賽壓力大，時常在訓練到一半到廁所吐或是偷哭，直到接觸到瑜珈運動，才得以從「心」認識自己，察覺身心狀態、肯定自我並關愛自我。
退役後的文姿云也成為一名瑜珈老師，持續發揮自身正向影響力。10/31-11/27 活動期間凡於屈臣氏購買P&G寶僑家品旗下品牌產品滿599元，除贈送「潘婷爆水髮膜兩入組」，登錄發票還可以抽限量「心動瑜珈派對」活動門票，由公益大使文姿云首度公開授課，帶領大眾透過瑜珈開啟「心動生活」。
P&G寶僑家品攜手屈臣氏 推動心理健康社會共好
P&G寶僑家品致力以微小而有意義的方式讓消費者的日常生活更美好，屈臣氏則以「The New Beautiful 美 從心定義」作為品牌核心。此次活動希望能鼓勵更多女性開始享受運動對於生理與心理健康所帶來的正面效益，不管是一個人的運動還是結伴同行，在運動過程中察覺自己的需求進而好好關愛自己，開始擁有心動生活！
關於P&G寶僑家品
成立於1837年，P&G寶僑家品（The Procter & Gamble Company）是全球最大的日用品生產商之一，總部位於美國俄亥俄州辛辛那提市，於全球雇有約99,000名員工。P&G寶僑家品於全世界180個國家地區以備受信賴的領導品牌，服務超過50億名消費者。自1985年進入台灣市場以來，P&G寶僑家品一直致力以高品質的創新產品提升消費者生活品質，在台營運旗下品牌包括幫寶適、汰漬、Ariel、蘭諾、風倍清、好自在、百靈、吉列、Hair Recipe、海倫仙度絲、飛柔、潘婷、Oral-B、Crest、OLAY、SK-II等。更多相關訊息，請造訪官方網站。
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《美國精神病學期刊》研究指出，每週運動至少1小時，可降低罹患憂鬱症機率達12％。運動會讓人體分泌多巴胺、腦內啡等「快樂」激素，亦是抒發情緒、提升自尊與自信的有效管道。
P&G寶僑家品與屈臣氏今推出「心動生活」公益行動，特邀東京奧運空手道銅牌選手「小清新」文姿云擔任「心動生活大使」，呼籲大眾透過享受運動改善心理健康。文姿云分享道，過去在國家隊時因訓練與比賽壓力大，時常在訓練到一半到廁所吐或是偷哭，直到接觸到瑜珈運動，才得以從「心」認識自己，察覺身心狀態、肯定自我並關愛自我。
退役後的文姿云也成為一名瑜珈老師，持續發揮自身正向影響力。10/31-11/27 活動期間凡於屈臣氏購買P&G寶僑家品旗下品牌產品滿599元，除贈送「潘婷爆水髮膜兩入組」，登錄發票還可以抽限量「心動瑜珈派對」活動門票，由公益大使文姿云首度公開授課，帶領大眾透過瑜珈開啟「心動生活」。
P&G寶僑家品攜手屈臣氏 推動心理健康社會共好
P&G寶僑家品致力以微小而有意義的方式讓消費者的日常生活更美好，屈臣氏則以「The New Beautiful 美 從心定義」作為品牌核心。此次活動希望能鼓勵更多女性開始享受運動對於生理與心理健康所帶來的正面效益，不管是一個人的運動還是結伴同行，在運動過程中察覺自己的需求進而好好關愛自己，開始擁有心動生活！
關於P&G寶僑家品
成立於1837年，P&G寶僑家品（The Procter & Gamble Company）是全球最大的日用品生產商之一，總部位於美國俄亥俄州辛辛那提市，於全球雇有約99,000名員工。P&G寶僑家品於全世界180個國家地區以備受信賴的領導品牌，服務超過50億名消費者。自1985年進入台灣市場以來，P&G寶僑家品一直致力以高品質的創新產品提升消費者生活品質，在台營運旗下品牌包括幫寶適、汰漬、Ariel、蘭諾、風倍清、好自在、百靈、吉列、Hair Recipe、海倫仙度絲、飛柔、潘婷、Oral-B、Crest、OLAY、SK-II等。更多相關訊息，請造訪官方網站。