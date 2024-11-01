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▲來一客泡麵推出的新口味「辛辣香菇風味」，不僅選用韓國大醬青陽辣椒帶出道地韻味，創造出獨特香菇湯底。（圖／取自臉書）

台灣泡麵「來一客」多年蟬聯銷售榜第一名寶座，價格便宜又小巧的份量，是許多小資、學生族最愛的泡麵品項之一。而來一客近期推出新口味「辛辣香菇風味」，不少人嚐鮮後，認為湯頭與韓國最強泡麵「辛拉麵」十分相似，甚至還更超越，獲得網友一片好評，但目前尚未在超商上市，只能在康是美及家樂福買到。一名網友在Threads上發文，他嘗試來一客泡麵新口味「辛辣香菇風味」後，驚艷表示「超越辛拉麵了」，，讓他忍不住大讚：「很好吃欸，有人吃過了嗎？」貼文一出，超過1.4萬名網友朝聖，許多吃過的人也讚不絕口，、「辣香菇雞湯的概念，好吃」、、「湯頭不會太辣，菇菇的肉感讓人驚艷而且超香，麵體兩分鐘，剛剛好保持彈性」。來一客泡麵推出的新口味「辛辣香菇風味」，不僅選用韓國大醬青陽辣椒帶出道地韻味，創造出獨特香菇湯底，麵條更迎合口味趨勢轉變，擺脫舊款台灣泡麵麵體，研究出下一代Q彈帶勁的韓式麵體，耐泡不軟爛。，有興趣的人趕緊去買來吃吃看吧！