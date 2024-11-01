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▲孫可芳把吸盤玩具吸在額頭上，結果拿下來額頭黑掉。（圖／翻攝自孫可芳IG）

▲▼劉冠廷和孫可芳是演藝圈的神仙夫妻檔。（圖／翻攝自孫可芳IG）

孫可芳今年3月生下兒子「小太陽」，這半年她樂於在社群平台分享育兒生活，今（1）她在IG限動分享額頭瘀青的照片，後來PO文解釋，為了幫兒子剪指甲，她將寶寶的「吸盤轉轉樂」玩具貼在額頭上，雖然順利剪完指甲，但劉冠廷轉頭一看她傻眼，「妳的額頭黑掉了！」孫可芳發文開頭就寫下「又闖禍了」，昨天她為了幫兒子剪指甲，突發奇想把玩具吸在額頭上，藉此轉移兒子的注意力，還跟劉冠廷炫耀她的聰明，最後也順利幫兒子剪完指甲，「結果一把吸盤拿下來，劉先大喊『妳的額頭黑掉了』！然後笑倒。」孫可芳無奈說，好在今天已經退成紅紫色，過幾天的拍攝工作可以戴帽子，這還不是闖過最大的禍，她自爆，「比起上次用修眉刀把睫毛刮斷一半，這次應該會比較快恢復原狀吧。」不少網友都被她的「天兵」笑倒在地。孫可芳和劉冠廷交往多年，兩人都是「植劇場」出身，演過許多膾炙人口的戲劇，原本對婚姻有點恐懼的她，在和劉冠廷合作舞台劇《呼吸》之後，也思考了很多關於婚姻的事情，現在不僅結了婚，還生了寶寶，這對夫妻絕對是演藝圈最可愛的神仙檔啊！