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總統賴清德今（1）日出席「2024 ITF台北國際旅展開幕典禮」時表示，推廣觀光需要公部門和民間一起努力，中央和地方政府將保持密切溝通和合作，提升「深度旅遊」、「特色旅遊」的品質和行銷，讓國人與國際旅客更熱愛國旅，讓台灣觀光產業共榮發展；賴清德也提到，他也鼓勵國人多多到邦交國看看，促進彼此更深厚的感情。賴清德致詞時表示，這幾天颱風來襲，今天仍然有部分區域停班停課，「ITF台北國際旅展」能夠順利開展，著實不容易，他要感謝所有第一線協助防救災人員，中央將持續和地方密切合作，進行各項災後復原工作，協助受災民眾早日恢復正常生活。賴清德提到，這是他第一次以總統身分前來參與「ITF台北國際旅展」，看到各國大使、代表及所有辛苦籌備的參展代表齊聚一堂，非常感動，也感謝大家的支持和參與，稍早觀賞了吐瓦魯國際學生精彩的表演，他也鼓勵國人多多到邦交國看看，促進彼此更深厚的感情。賴清德指出，台北國際旅展已經邁入第38年，是全國規模最大、歷史最久，更是國人想要國旅或出國旅行時，必逛的重要展覽，今年展覽匯集110多個國家和城市、1500個攤位，包括10個邦交國的參與，巴拉圭、瓜地馬拉、日本、韓國、泰國等各國中央、地方政府與觀光首長都專程來台，相較於去年，整體觀光規模成長15%，可見國人對於旅遊的熱愛，以及台灣與世界的連結越來越深，觀光旅遊勢必會持續成長，「我們繼續加油」。賴清德感謝台灣觀光協會葉菊蘭榮譽會長努力打下基礎，也感謝觀光產業朋友們歷經疫情不斷創新，以及簡余晏會長接棒打拚，讓「ITF台北國際旅展」成為亞洲具指標性的旅展，是業界交流重要平台，也是民眾信賴的旅展品牌。賴清德表示，政府以「觀光立國」為施政願景，推動觀光產業，也要讓台灣觀光符合國際永續發展潮流，今年旅展主題採用「永續」及「數位」雙軸進行，包括看板、耗材大多使用環保材質，隨著全球氣候變遷影響加劇，重視綠色旅遊的遊客數量也提升，勢必要以更加節能減碳、愛護環境、互助共好的方式，繼續推動觀光產業，在國際上形塑台灣品牌形象。賴清德接著說，今年5月交通部觀光署推出新一代台灣觀光品牌「TAIWAN-Waves of Wonder」，已經在國際各大城市露出，剛拍攝完成的新品牌宣傳影片也開始在國際媒體播放，希望吸引更多國際旅客來台觀光。他說，就在這星期，交通部觀光署也攜手22個縣市推出「台灣觀光100亮點」活動，要把台灣的美結合行銷活動，推薦給國內外旅客，「我們推動Outbound、也要推動Inbound旅遊產業，觀光產業才能蓬勃發展」。賴清德提到，在這次旅展，文化部推出影視電影作品，結合觀光熱門景點，農業部的農遊帶大家體會農村之美，客庄、原民遊程和鐵道旅遊都引人入勝，也能推動棒球觀光，像是他在台南市長任內推動「U12世界盃少棒賽」，或是這個月就要開打的「世界12強棒球賽」，B組預賽就在台灣，選手們都能體驗台灣觀光，還有像單車、馬拉松等運動觀光也都越來越熱門，這些活動都可以吸引不同族群來台灣從事活動並且進行觀光旅遊。賴清德表示，觀光是國家軟實力，也是堅實外交力量，推廣觀光，政府不能單打獨鬥，公部門和民間一定要一起努力，跨領域、跨區域合作非常重要，中央和地方政府也要保持密切溝通和合作，一起提升「深度旅遊」、「特色旅遊」的品質和行銷，讓國人與國際旅客更加熱愛國旅，讓觀光產業共榮發展。最後，賴清德邀請所有國人朋友一起來逛逛旅展，用具體行動支持台灣觀光產業，也期待在「ITF台北國際旅展」帶動下，讓觀光產業更加蓬勃發展。此外，賴清德在參觀展覽時，在客委會攤位親自動手絹印，將綠色顏料均勻轉印至麻布袋，製作「客庄小旅行」圖樣，作為愛犬Murphy的飼料袋。