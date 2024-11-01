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台北股市今（1）日終場下跌40.35點或0.18%，收在22780.08點，日K結束連3黑，成交量為4105.85億元；其中三大法人合計賣超162.13億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連3賣」賣超213.37億元；投信「連3買」，今日買超58.02億元；自營商（自行買賣）「連3賣」賣超6.78億元，合計三大法人賣超162.13億元。微軟和Meta財測遜色，大型科技巨頭昨日接連走低，拖累美股四大指數全數走低，其中費半指數終場大跌逾4%。連帶影響到台北股市今日開盤大跌381.5點、來到22438.93點，在權值股走低之下，一度來到22231.94點、重挫588.49點，不過在權值股止穩、再加上傳產股奮力拉抬，推動指數一度翻紅、來到22828.98點，向上拉抬597.04點，不過尾盤在賣盤調節下，終場下跌40.35點或0.18%，收在22780.08點，日K結束連3黑，成交量為4105.85億元。此外，台股今日收周線，本周下跌568.37點或2.43%。中小型股表現更加亮眼，櫃買指數尾盤在買盤挹注下，終場成功翻紅上漲0.72點或0.27%，收在264.94點，日K終結連5黑，並且拉出長下影線。權值股全數開低走高，台積電今日以996元、千元以下開出，下跌34元。投資人看見千元以下的台積電，就迅速買單敲入，盤中跌幅迅速收斂，一度回到平盤價1030元，不過終場下跌5元或0.49%，收在1025元，日K拉出一根長紅棒，拖累大盤指數就有39點；鴻海跌幅較重，以202元開出、下跌9.5元，盤中最低一度來到201.5元，終場下跌3.5元或1.65%，收在208元，日K連2紅，不過跳空失守月線，拖累大盤指數就有14點；聯發科漲勢更凶猛，以1220元開出，下跌70元，在買單挹注之下，一度翻紅上漲5元、來到1295元，終場則是收在平盤價1290元，月線失而復得。今日個股成交量排行榜前五名為：鴻準、聯電、鴻海、陽明、中信金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻準、鴻海、聯發科、長榮。