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受到康芮颱風襲台，今（1）日凌晨地震影響，台鐵北迴線、花東線中斷，七堵到南港因電車線受損採單線行車，目前經過台鐵搶修後已開通。另西部幹線全線正常行車，東部幹線北迴線土石流原本預計明日首班車前通車，已提前在今日下午搶通，將在16時通車，花東線則是18時搶通。台鐵公司表示，昨日夜間所有人員及機具漏夜查道、搶修，縱貫線基隆=枋寮、宜蘭線八堵=蘇澳、南迴線枋寮=台東今已恢復行駛。另北迴線、花東線及部分其他路段仍在巡檢搶修中，汐科站西正線受颱風影響電車線斷損，汐止=南港上午暫以東正線單線雙向行車，經搶通後，目前西部幹線全線正常。台鐵公司表示，花蓮今日凌晨發生芮氏地震影響，吉安＝志學間木瓜溪橋北橋台軌道方向不整，初步認定橋梁結構安全無虞，列車可以30公里慢行運轉，並全天候派人看守，後續將由技師進一步確認。景美＝北埔電車線損壞，預計16時修復。南平=光復、玉里＝東里電車線調整預計17時修復，光復＝富源及鹿野＝山里已在下午14時30分修復。台鐵公司表示，北迴線預計16時提前搶通、花東線18時搶通。支線六家線、內灣線、集集線、沙崙線正常行駛。平溪線、深澳線因樹木傾倒路線尚在搶修中，在15時已恢復行駛。台鐵公司提醒，自發布海上颱風警報之日起，到解除海上颱風警報之日為止，購買警報期間的各級列車車票旅客，可自乘車日起1年內持未經使用的車票到各車站辦理退票，免收取手續費。