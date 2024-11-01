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▲劉樂妍的汽車被撞到車頭全毀，鈑金外露，就連車門都被波及。（圖／劉樂妍 微博）

女星劉樂妍過去因時常在網上發表親中言論，而被外界冠上「女版黃安」的稱號，目前居住於中國大陸的她，近日在微博上發文指出自己出車禍，還曬出車頭全毀的照片，更不忘「舔共」，喊道：「真不敢相信，我居然又死裡逃生了一次。感謝中國製造。」劉樂妍今（1）日在微博上曬出影片，喊道自己出車禍了，從影片中也能看見，她的電動車車頭完全被撞毀，維修起來恐怕是一筆可觀的費用，而劉樂妍也在內文中表示除了車子受損以外，人和狗都平安：「發現自己手，腳都還在，也沒看見流血，小狗嚇的尖叫，看了一下牠們叫的還很有力氣，也沒看到血，妹妹的手腳也在，檢查了一下，我們都沒流血。」話鋒一轉，劉樂妍又表示當時突然有熱心民眾一直大聲喊叫，要她們趕緊下車：「我以為電車會爆炸。我們躲在很遠的高速公路邊看著它，等了很久，等到救援，也沒爆炸。」不只如此，劉樂妍在車禍當下還不忘發表親中言論：「真不敢相信，我居然又死裡逃生了一次，感謝中國製造，感謝祖上18代保佑。」事實上，這起車禍並非劉樂妍今年首次出意外，對此中國網友也紛紛吐槽：「妳都撞了多少次車了，真的不適合開車」、「啥？又撞了」、「汽車殺手啊」、「妳是不是考慮一下以後還是換個裝甲車出門吧」、「以為妳這傢伙在搞騙保的」、「要不還是僱個專業司機吧，不可能每次都這麼幸運」、「妳都出多少次車禍了，果然是女駕駛不靠譜」、「姑娘，妳這事故頻率有點高啊，還是花錢請個專職司機吧！」從小生長於台灣的藝人劉樂妍，在踏入演藝圈後，重心轉往大陸，但卻經常發表爭議言論，因此被網友吐槽是「女版黃安」，不過劉樂妍在大陸的演藝事業並沒有想像中那樣順利，由於接演作品實在太少，為了維持生計，她目前正朝著直播帶貨的方面發展。