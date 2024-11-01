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▲2024ITF台北國際旅展的首日，可見排隊人潮相當踴躍。（圖／記者陳明安攝）

▲虎航推出現場加入官方粉絲專頁或追蹤台灣虎航官方IG帳號，掃描指定QR code可參加猜猜看互動遊戲，答對就有機會抽中「不限航點免費來回機票」等大獎，只見時間一到人們紛紛拿起手機。（圖／記者葉盛耀攝）

▲長榮航空此次在旅展現場以全新Hello Kitty彩繪機為展場主題。（圖／記者葉盛耀攝）

▲台北萬豪酒店推出限時搶優惠，住宿券含早餐超值價4888元。（圖／台北萬豪提供）

▲民眾認真研究各家飯店的住宿券，與餐券之優惠。（圖／記者陳明安攝）

▲日本館湧現人潮，多處走道已擠得水洩不通。（圖／記者葉盛耀攝）

▲2024 ITF台北國際旅展於11月1日至11月4日在台北南港展覽館登場。（圖／NOWnews社群中心）

2024ITF台北國際旅展於今（1）日在台北南港展覽館登場，為期四天將至11月4日，此次共計有1500攤，幾乎恢復疫前盛況，展場分成一樓與四樓，一樓為航空公司、旅行社、旅遊平台與包含日本館在內的各國家管別等；四樓為農業部與各縣市單位及全台飯店旅宿。今日12點開放入場之後，人潮不斷湧現，記者目測，最多人聚集在三處，包含航空公司、飯店與日本館。今年ITF台北國際旅展今（1）日開展，首日開放12點進場，後三日為10點進場，今日12點開始入場時，雖然包含一樓、四樓在內備有許多入口，但依舊可見正大門入口人潮最踴躍，12點時間一到，人們蜂擁而入，目前約4小時過後已可看見展場多處走道摩肩接踵、不易通行，現場幾乎已擠到平均約有7、8成滿，許多民眾都表示是疫情之後人潮最多的一次旅展。記者目測，最多人聚集在三處，航空公司、飯店與日本館。台灣虎航每天定時推出現場活動，可看到民眾於攤前擠得水泄不通，等待時間一到，就同時間拿起手機拍攝。原來虎航此次推出現場加入官方粉絲專頁或追蹤台灣虎航官方IG帳號，掃描指定QR code參加猜猜看互動遊戲，答對問題就有機會抽中「不限航點免費來回機票」、「最高3,000元折抵金」、「最高3,000日幣多慶屋或三井outlet」商品抵用券、日本王子大飯店住宿券、知名滑雪場纜車一日券、LINE Pay優惠券999元、台虎專屬購票折扣碼等，最低的優惠則是記者也抽中的「10%OFF折扣碼」，等於人人有獎。國泰航空推出線上旅展85折之外，現場展示一系列國泰航空旅行選品，優惠價可入手國泰x Samsonite聯名行李箱、經典系列保齡球袋以及新品航點系列毛巾等時尚旅行配件。並推出當天不限品項，凡累積消費達指定門檻，即可參加幸運籤筒及轉轉樂遊戲抽獎；人人有獎，還有機會抽中最大獎6,000「亞洲萬里通」里數及「台北/高雄-香港商務艙機票折抵金」等。此外，長榮航空此次在旅展現場以全新Hello Kitty彩繪機為展場主題，特別打造在空中飛翔的Q版閨蜜機模型，以及高達6公尺的模擬客艙環境，也吸引民眾排隊爭相體驗。許多民眾到旅展都不忘記要搶著買飯店推出的「吃到飽餐券」與「住宿券」，今日已有4家飯店確認，包含福容飯店、晶華酒店、台北君悅酒店、老爺酒店，於旅展首日就已經出現豪擲超過百萬金額買券張的「百萬刷手」現身，甚至老爺還有「千萬刷手」。更有飯店推出旅展現場限定優惠，像是晶華酒店推出每日開展前50名，消費即送「自助餐買一送一券」。台北萬豪酒店也於每日上午11時於下午3時，推出限時搶優惠，住宿券含早餐超值價4888元，每日限量100張，約下殺23折優惠。另一處人潮擁擠之處在日本館，果真印證了國人最愛出國國家為日本此事，日本館集結北海道至沖繩等旅遊目的地，以及JR東日本、JR西日本、東武鐵道、近鐵集團等熱門單位，可於現場買到JR EAST PASS 東北鐵路周遊券、九州SUNQ PASS、JR西日本鐵路周遊券、近鐵電車周遊券等交通票券。另外也有如日本酒藏旅遊、日本鄉村體驗等主題旅遊攤位。