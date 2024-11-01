今年第12號颱風康芮（國際命名：KONG-REY）肆虐，統計至今（1）下午1時止，共釀2死580傷，全台災情累積將近1萬件、近4000棵路樹倒塌。各地復原工作進行中，台東三仙台海岸驚見一貌似飛碟的不明物體引發討論，虧說：「颱風是把飛碟一起擊落了嗎？」眼尖內行人發現，其真實身分是「海象資料浮標」。
觀光署東部海岸國家風景區管理處臉書粉專「【Nga'ayho】你好，東海岸 」今（1）分享海岸災後實況照片，在台東縣成功鎮基翬（音同「灰」）漁港、三仙台附近海岸，驚見一黃色「飛碟」引發討論。
其實該貌似飛碟的物體是「海象資料浮標」。根據氣象署資料顯示，海象資料浮標特色為能源自主，可以長期自動觀測多種氣象資料。配備傳輸系統，能即時取得海象資訊。 設站地點不受水深限制尺寸。
氣象署指出，海象資料浮標直徑約2.5公尺，高度約5公尺，總重量約1300公斤。觀測項目包含波高、週期、波向、海水表面溫度、風速、風向、氣壓、氣溫、海水表層流速及流向。
此外，東部海岸國家風景區管理處也提醒，為考量民眾安全，以下景點上實施管制及封閉，請遊客及民眾遵循，相關管制及暫停開放情形如下：
【綠島】
石朗浮潛區
柴口浮潛區
大白沙潛水區
朝日溫泉 11/1 休園
【台東】
三仙台全園區暫停開放至11/3
加路蘭遊憩區濱海步道
小野柳遊憩區濱海步道
加母子灣休憩區濱海步道
渚橋休憩區
郡界休憩區
阿美族民俗中心休園
【花蓮】
石梯坪遊憩區濱海步道
石門休憩區濱海步道
磯崎遊憩區
秀姑巒溪泛舟起點
石梯坪園區暫停開放至11/4
【轄區遊客中心】
綠島遊客中心 11/1休館
小野柳遊客中心 11/1休館
都歷遊客中心 11/1休館
三仙台遊客中心 11/1休館
八仙洞遊客中心 11/1休館
奚卜蘭遊客中心 11/1休館
秀姑巒溪遊客中心 11/1休館
花蓮遊客中心 11/1休館
【台灣好行】
東部海岸線 10/30、10/31、11/1停駛
玉長豐濱線 10/30、10/31、11/1停駛
【活動暫停】
秀姑巒溪泛舟活動暫停
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其實該貌似飛碟的物體是「海象資料浮標」。根據氣象署資料顯示，海象資料浮標特色為能源自主，可以長期自動觀測多種氣象資料。配備傳輸系統，能即時取得海象資訊。 設站地點不受水深限制尺寸。
氣象署指出，海象資料浮標直徑約2.5公尺，高度約5公尺，總重量約1300公斤。觀測項目包含波高、週期、波向、海水表面溫度、風速、風向、氣壓、氣溫、海水表層流速及流向。
此外，東部海岸國家風景區管理處也提醒，為考量民眾安全，以下景點上實施管制及封閉，請遊客及民眾遵循，相關管制及暫停開放情形如下：
【綠島】
石朗浮潛區
柴口浮潛區
大白沙潛水區
朝日溫泉 11/1 休園
【台東】
三仙台全園區暫停開放至11/3
加路蘭遊憩區濱海步道
小野柳遊憩區濱海步道
加母子灣休憩區濱海步道
渚橋休憩區
郡界休憩區
阿美族民俗中心休園
【花蓮】
石梯坪遊憩區濱海步道
石門休憩區濱海步道
磯崎遊憩區
秀姑巒溪泛舟起點
石梯坪園區暫停開放至11/4
【轄區遊客中心】
綠島遊客中心 11/1休館
小野柳遊客中心 11/1休館
都歷遊客中心 11/1休館
三仙台遊客中心 11/1休館
八仙洞遊客中心 11/1休館
奚卜蘭遊客中心 11/1休館
秀姑巒溪遊客中心 11/1休館
花蓮遊客中心 11/1休館
【台灣好行】
東部海岸線 10/30、10/31、11/1停駛
玉長豐濱線 10/30、10/31、11/1停駛
【活動暫停】
秀姑巒溪泛舟活動暫停
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